BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A chamada "taxa das blusinhas" foi um erro do governo, e o escândalo do Banco Master estará na pauta do PT na campanha presidencial diante das relações agora conhecidas entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, segundo José Guimarães (PT), ministro das Relações Institucionais e articulador político do presidente Lula.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Guimarães rebateu críticas da oposição sobre o alegado caráter eleitoreiro do "pacote de bondades" anunciado pelo Planalto, incluindo a derrubada da "taxa das blusinhas" que estava em vigor desde 2024.

Lembrando que Flávio negava qualquer contato com Vorcaro até a aparição de áudio em que pede dinheiro ao ex-banqueiro, o ministro disse que "o país precisa ser passado a limpo".

"Defendemos o devido processo legal: quem fez paga a conta. O eleitor será mais criterioso e avaliará o caráter dos candidatos. A imagem do Flávio como ?moderno e ético? ruiu; o rei está nu e será difícil ele se vestir novamente."

Conforme mensagens relevadas pelo Intercept Brasil, Flávio pediu a Vorcaro dinheiro para financiar o filme "Dark Horse" ("azarão", em inglês), sobre a vida do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O valor combinado seria de R$ 134 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram efetivamente pagos à produção.

RELAÇÃO COM CONGRESSO

Guimarães tomou posse em abril, após ser escolhido por Lula para assumir o cargo de chefe da Secretaria de Relações Institucionais devido à saída de Gleisi Hoffmann (PT) para disputar as eleições ao Senado pelo Paraná.

Assumiu com acenos a parlamentares, dizendo que "não tem governo que dê certo que não tenha diálogo com o Congresso".

Agora, afirma que "faltou estratégia política da nossa parte no Congresso para lidar com casos como a CPMI do INSS", que envolveu Lulinha, filho do presidente da República, mas diz que "a situação está voltando à normalidade", apesar da derrota histórica sofrida por Lula no Senado no final do mês passado, com a rejeição da indicação de Jorge Messias para ocupar uma vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Guimarães abordou o escândalo do Master ao responder se o governo se apressou para suspender a "taxa das blusinhas" por temer que uma iniciativa dessa natureza partisse do Congresso. A MP (Medida Provisória) zerando a cobrança federal foi assinada na semana passada.

"Não importa de onde nasce a iniciativa, o que importa é o mérito. O que não queremos é que culpas que não são do governo caiam no nosso colo, como o caso do Banco Master. Não se pode sustentar uma candidatura com mentiras", disse o ministro em alusão ao fato de Flávio ter negado relacionamento com Vorcaro.

Guimarães rechaçou motivação eleitoreira para o fim do tributo federal sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 245 em valores de hoje).

"A 'taxa das blusinhas' não deveria ter sido feita e eu me penitencio porque eu era líder do governo no Congresso", afirmou.

'PACOTE DE BONDADES'

O ministro listou as demais medidas do chamado "pacote de bondades", que inclui a subvenção da gasolina e o Novo Desenrola, adotadas para redução de endividamento das famílias e contenção de alta de preços, "visando uma economia sem sobressaltos antes do processo eleitoral".

"O pacote não é eleitoral, mas o necessário para aquecer a economia e proteger os trabalhadores brasileiros dos impactos da guerra entre [o presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump e o Irã nos combustíveis e tirar um pouco do sufoco que as famílias estão sofrendo com o endividamento. O país não deixa de ter governo por causa do período eleitoral."

O ministro argumentou que a taxação das importações foi incluída no Congresso por um deputado do PP, durante a tramitação do projeto do programa automotivo Mover. Mas admitiu ter sido um erro o Planalto ter embarcado na cobrança. À época, um dos motivos elencados era a proteção e geração de empregos nacionais.

Um dos principais defensores da revogação dentro do governo, Guimarães afirmou que a extinção da cobrança foi produto de um processo de convencimento que consumiu cerca de um mês. A oposição alardeia que o Planalto apenas se antecipou a um movimento que estava sendo ensaiado no Congresso, com capacidade para desgastar Lula às vésperas da eleição.

"A emenda que isentou compras até US$ 50 foi votada por unanimidade, mas impactou as famílias de baixa renda que compram itens básicos como capinhas de celular e canetas. Por isso, foi necessário desonerar o consumidor", justificou.

"Ela atingiu setores populares e classe média baixa, e o impacto na arrecadação era mínimo. Foi uma medida que não deveria ter sido feita e eu me empenhei para reverter, pois prejudicava as famílias."

Guimarães minimizou o impacto das medidas para as contas públicas, afirmando que tudo isso foi feito "sem mexer nas regras fiscais ou desarranjo fiscal".