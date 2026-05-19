BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta terça-feira (19) uma operação policial para apurar vazamento de informações do caso do Banco Master à imprensa. A medida afastou um perito federal da equipe de investigadores que teria vazado informações do contrato milionário de Viviane Barci de Moraes com o banco de Daniel Vorcaro.

A corte divulgou nota na manhã desta terça (19) informando que a decisão autoriza dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a suspensão do exercício da função pública do policial federal supostamente envolvido na prática do crime. O comunicado não cita Viviane ou o contrato com o Master, mas a reportagem apurou que a operação tem como objeto a divulgação dos dados do documento.

O texto afirma ainda que as medidas não atingem jornalistas ou a imprensa, de forma mais ampla, mas sim que pretende preservar a investigação.

Segundo informações divulgados pelo jornal O Globo, o contrato do Master com o escritório de advocacia previa o pagamento de R$ 129 milhões em três anos, R$ 3,6 milhões por mês.