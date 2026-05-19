SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio ao desgaste provocado pelo caso "Dark Horse", o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou em rede social nesta terça-feira (19) o trailer do filme sobre a vida de seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

Seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, também divulgou o vídeo em rede social.

A divulgação ocorre no dia em que Flávio admitiu ter encontrado Daniel Vorcaro, do Banco Master, mesmo após a sua prisão.

Flávio pediu a Vorcaro dinheiro para financiamento do filme, e a Polícia Federal investiga a suspeita de que parte do que foi destinado tenha sido usado para bancar gastos de Eduardo nos Estados Unidos, o que ele nega.

Veja o trailer no link: https://dai.ly/xaa9m4q