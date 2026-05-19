SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados do PL viajarão aos Estados Unidos no fim desta semana para participar de reuniões com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), autoexilado no país.

Segundo parlamentares ouvidos pela reportagem, o encontro já estava programado e não tem relação com a revelação das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Na semana passada, o site The Intercept Brasil revelou que o pré-candidato à Presidência cobrou de Vorcaro o pagamento de parcelas de financiamento do filme "Dark Horse", uma ode à história do pai. Flávio disse que não houve nada de ilegal na negociação e que se tratava de dinheiro privado.

Entre os convidados da reunião organizada por Eduardo está o deputado federal Mario Frias (PL), produtor executivo do filme, que esteve com o ex-parlamentar na última semana no Bahrein, monarquia do golfo Pérsico com a qual o filho de Bolsonaro mantém relações e costuma visitar.

Também foram chamados o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL) e os deputados estaduais Gil Diniz (PL), braço direito de Eduardo, Lucas Bove (PL), Tenente Coimbra (PL), Paulo Mansur (PL) e Cristiano Caporezzo (PL).

Foram convidados ainda pré-candidatos a deputado que contam com a simpatia do filho do ex-presidente. A expectativa é de que as reuniões, agendadas para quinta (21) e sexta-feira (22) na cidade de Dallas, Texas, contem com entre 15 e 20 pessoas.

Os desdobramentos do caso "Dark Horse" também podem atingir Eduardo. Como a Folha de S.Paulo mostrou, um fundo ligado a Paulo Calixto, seu advogado nos EUA, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado.

Calixto também é o administrador de outro fundo, que recebeu uma parte dos R$ 61 milhões pagos por Vorcaro em 2025 a pedido de Flávio.

A Polícia Federal suspeita que recursos ligados ao ex-banqueiro tenham sido usados para financiar despesas de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele vive desde fevereiro de 2025. O filho de Jair Bolsonaro (PL) chamou de "tosca" a suspeita porque, segundo ele, seu status de migração vedaria recebimento de valores.

O The Intercept Brasil mostrou ainda que Eduardo atuou como produtor-executivo do "Dark Horse" e que assinou um contrato com poderes sobre a gestão financeira do projeto.

As reuniões desta semana no Texas também são vistas como uma oportunidade de manifestar apoio ao ex-deputado em meio às revelações dos áudios entre Flávio e Vorcaro. Aliados reconhecem que o episódio foi muito negativo e que deve impactar a pré-campanha do filho de Bolsonaro.

Os participantes devem ainda gravar vídeos para a campanha de outubro e discutir estratégias do partido para as eleições.

A viagem ocorre poucas semanas após Eduardo ter abençoado a indicação do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), como pré-candidato ao Senado em São Paulo. Como mostrou a Folha de S.Paulo, a escolha foi mal recebida por uma ala do partido, já que André não é um bolsonarista raiz, mas sim um pupilo do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Em março, um grupo similar de parlamentares já havia estado no Texas para se encontrar com Eduardo, reforçar sua liderança sobre o campo político e discutir o pleito de outubro.