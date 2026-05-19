SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caiu 6 pontos no cenário de segundo turno contra Lula (PT), mostra pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19).

O levantamento indica que a divulgação dos áudios em que pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro impactou a candidadura do parlamentar.

Flávio, que estava empatado tecnicamente com o petista, ficou com 41,8%, enquanto o presidente alcançou 48,9%. Na última pesquisa do instituto, a diferença entre eles era de 0,3%. Intenções de votos brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 9,3%.

A rejeição do senador chegou a 52% e superou numericamente a de Lula (50,6%). Em abril, 51% dos eleitores não votariam no atual presidente de jeito nenhum, enquanto 49,8% rejeitavam o pré-candidato do PL.

A Atlas/Intel ouviu 5.032 pessoas através do método Atlas RDR, sigla em inglês para recrutamento digital aleatório, do dia 13, quando foram divulgadas as conversas entre Flávio e o então dono do Banco Master Daniel Vorcaro, ao dia 18.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06939/2026 e tem nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Após a repercussão, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro pediu à corte eleitoral que suspendesse a divulgação da pesquisa. O argumento é que o levantamento foi "estruturado de forma a induzir gravemente uma percepção negativa".

No questionário aprentando pela Atlas/Intel ao TSE, o conteúdo dos áudios entre o senador e Daniel Vorcaro foi mostrado aos participantes ao final da entrevista, depois das perguntas sobre intenção de voto.

Ao todo, foram testados três cenários de primeiro turno com Lula. No primeiro deles, o atual presidente tem 47%, e Flávio, 34,3%, uma queda de 5,4 pontos percentuais para o bolsonarista em relação a abril.

Eles são seguidos por Renan Santos (Missão), com 6,9%, Romeu Zema (Novo), com 5,2%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,7%. Augusto Cury (Avante), tem 0,4%, e Aldo Rebelo, (DC), marca 0,2%. Brancos e nulos somam 1,4%, e 1,9% dizem não saber.

No mês passado, Flávio tinha 39,7%, ante 46,6% de Lula nesse mesmo cenário.

A pesquisa não considerou a possível pré-candidatura do ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa. O ex-magistrado foi anunciado pelo DC (Democracia Cristã) e causou atrito interno. Rebelo afirma que judicializará a disputa partidária caso seja preterido injustamente, segundo ele.

As outras duas simulações projetam a disputa em primeiro turno sem o atual pré-candidato do PL. No cenário sem membros da família Bolsonaro, Lula lidera com 46,7%, seguido por Zema (17%), Caiado (13,8%), Renan Santos (8%), Rebelo (1,8%) e Augusto Cury (1,2%). Brancos e nulos chegam a 6,8%, e 4,6% não souberam responder.

No cenário com Michelle Bolsonaro (PL), o atual presidente mantém a liderança, com 47%, contra 23,4% da ex-primeira-dama. Romeu Zema registra 10%, seguido por Renan Santos, com 7,8%, e Ronaldo Caiado, com 6%. Aldo Rebelo marca 0,7%, e Augusto Cury, 0,5%. Brancos, nulos e indecisos somam 4,6%.

ÁUDIOS DE FLÁVIO A VORCARO

As conversas entre o senador e o dono do Banco Master chegaram ao conhecimento de 95,6% dos entrevistados. O filho de ex-presidente cobrava o banqueiro pelo financiamento do filme 'Dark Horse', que conta a trajetória política de Jair Bolsonaro. Ao todo, Flávio pediu R$ 134 milhões

O vazamento foi recebido com naturalidade pela maioria, com 65,2% dos entrevistados afirmando que as informações não causaram surpresa. Outros 20,5% disseram ter ficado um pouco surpresos, enquanto apenas 14,3% relataram forte espanto com o conteúdo revelado.

Para a maioria dos que souberam do vazamento (51,7%), o diálogo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro traz evidências de envolvimento direto no escândalo do Master. Já 33,3% veem uma tentativa legítima de apoio financeiro a um filme. Outros 12,1% apontam proximidade sem ilegalidade e 2,9% não souberam opinar.

Os eleitores também avaliaram o impacto do 'Caso Dark Horse' na candidatura do senador do PL. Para 45,1%, o episódio enfraqueceu muito sua pré-candidatura à Presidência, e 19% acham que enfraqueceu um pouco.O caso não trouxe efeitos para 15%, e 13,4% acreditam em fortalecimento. Não souberam responder 7,3%.

'MEDO OU PREOCUPAÇÃO'

"Pensando no futuro do país no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação?", também perguntou a Atlas/Intel aos participantes.

A eleição de Flávio passou a ser o resultado eleitoral que causa maior medo ou preocupação nos entrevistados, atingindo 47,4%. Ele superou a reeleição de Lula, que caiu para 40,5%, enquanto 11% afirmaram ter o mesmo nível de temor por ambos os cenários.

Em abril, a recondução do atual presidente era o resultado que causava maior preocupação, liderando com 47,3%. A eleição do filho de Jair Bolsonaro causava temor em 45,4% dos entrevistados, enquanto 7,2% responderam que ambos os cenários causavam o mesmo nível de medo.

A AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Segundo o levantamento, a avaliação negativa do governo Lula oscilou para baixo e chegou a 48,4%, ante 51% em abril, queda de 2,6 pontos percentuais. Já a percepção positiva não variou: era 42% e foi para 42,9%. A avaliação regular, por sua vez, foi de 7% para 8,7%, avanço de 1,7 ponto percentual.

A desaprovação ao presidente Lula caiu de 53% em abril para 51,3% em maio, recuo de 1,7 ponto percentual. Já a aprovação não mudou: era 47% e hoje está em 47,4%. Os que não souberam responder são 1,3%.