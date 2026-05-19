SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Áudios e conversas mostram que o deputado federal Mario Frias (PL-SP) manteve contato e agradeceu Daniel Vorcaro pelo apoio à produção de "Dark Horse", filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do site Intercept Brasil.

No trecho divulgado, Frias afirma que queria agradecer e informar o então banqueiro sobre o andamento da produção. "Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?", diz o deputado.

Mensagem teria sido enviada em 11 de dezembro de 2024. Segundo o Intercept, o áudio foi gravado pouco depois do horário em que estava previsto um encontro entre Flávio e Vorcaro, que não foi confirmado.

Vorcaro responde pelo WhatsApp que retornaria em seguida. "Eu to numa ligação te chamo em seguida", escreveu, e Frias respondeu: "Blz". Segundo o site, os dois conversaram por ligação por cerca de dois minutos naquele dia.

Mario Frias teria procurado Vorcaro novamente em 15 de dezembro de 2024. Ainda segundo a reportagem, o deputado enviou uma captura de tela que exibe uma troca de mensagens entre ele e o diretor Cyrus Nowrasteh. Em seguida, disse a Vorcaro: "Leia isso. Milagres só são possíveis quando a [há] fé. Vai ser a maior super produção de uma história brasileira".

Em 22 de dezembro, os dois voltaram a se falar. Vorcaro disse que estava na igreja e prometeu chamar o parlamentar quando saísse. Veja o diálogo:

Vorcaro: Fala irmão. Na igreja. Qdo sair te chamo.

Mario Frias: Ok irmão. Irmão Esse filme é o grande milagre, ele será capaz de tocar o coração de milhões de pessoas em todo mundo. O planeta está despertando e o filme terá um papel histórico imprescindível para as futuras gerações. Muito obrigado. Ele é uma questão de justiça divina. Será um filme de fé e superação!

Daniel Vorcaro: Tenho certeza disso

Mario Frias: Amém. JB [Jair Bolsonaro] precisa ter sua verdadeira história revelada. 2026 é do Brasil. Deus te abençoe meu Brother

Frias é produtor-executivo do filme Dark Horse. Após a divulgação dos áudios entre Vorcaro e Flávio, ele disse que o banqueiro não havia dado "um único centavo" para a produção do longa. No dia seguinte, recuou e disse que havia "uma diferença de interpretação sobre a origem formal" do investimento.

"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora", disse.

O UOL procurou Mario Frias, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.