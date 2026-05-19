BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dirigentes de partidos do centrão avaliam que a revelação de que Flávio Bolsonaro (PL) visitou o banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão dele, no ano passado, agravou a já delicada situação do presidenciável.

Para integrantes de legendas como União Brasil, PP e Republicanos, cujo apoio Flávio tenta atrair, as revelações recentes são só a "ponta do iceberg" do que ainda pode ser revelado sobre a relação deles. Esses políticos consideram que a forma como o pré-candidato reagirá às notícias pode definir se a candidatura vai começar a derreter ou não.

Sob reserva, dirigentes partidários avaliam que ainda há muitas pontas soltas e perguntas sem respostas sobre a relação de Flávio com o ex-dono do Banco Master. Dessa forma, preveem a divulgação de novos fatos sobre conversas e o destino do dinheiro investido pelo banqueiro no filme "Dark Horse", que poderiam render mais dores de cabeça ao pré-candidato do PL.

Esse cenário teria como consequência um derretimento de Flávio, na avaliação desse grupo. A avaliação é que o estrago na pré-campanha do bolsonarista foi grande e que, se novos fatos vierem à tona, a candidatura pode ficar inviável. Nesse sentido, uma ala do centrão considera a reação do presidenciável neste momento será crucial. O senador confirmou nesta terça (19) um encontro com Vorcaro na casa do ex-banqueiro e garantiu a inexistência de novos fatos sobre essa relação.

Para uma ala do centrão, Lula (PT) voltou a ser o favorito após a revelação do áudio de Flávio com Vorcaro. Se a crise escalar no bolsonarismo, apontam a possibilidade de vitória do petista no primeiro turno.

Interlocutores do PL ficaram satisfeitos quando o próprio Flávio Bolsonaro adiantou em reunião interna, que teve um encontro com Vorcaro após a primeira prisão do ex-banqueiro, em 2025. Deram voto de confiança de que novos escândalos sobre o assunto não virão à tona e apostam que, se esse cenário se confirmar, ele pode recuperar terreno.

Nesta terça, petistas repercutiram a nova revelação sobre o caso e comemoraram resultado da pesquisa Atlas/Intel, que mostrou Lula à frente na disputa eleitoral. O deputado federal Lindbergh Farias (RJ) disse que "a verdade vencerá a mentira". "Agora surge a notícia de que ele [Flávio] visitou Vorcaro em casa depois da prisão. Depois da tornozeleira eletrônica também não sabia de nada? Afinal, o que foi fazer lá? Cobrar mais dinheiro? Interferir na investigação?"

A deputada federal Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, chamou o adversário de "cara de pau". "Relações de irmãos, relações íntimas. Isso explica a visita do Bolsonarinho ao Vorcaro depois da prisão. Cumplicidade com os negócios e falcatruas. E o sujeito diz que visitou o meliante para informar que não faria mais negócios com ele depois da prisão!"

Há setores que acham que é necessário aguardar novas pesquisas para ter certeza se a perda de terreno do adversário é consistente.

Setores aliados de Lula, porém, torcem para que eventuais novas revelações não sejam suficientes para inviabilizar a candidatura de Flávio. Como o senador tem uma rejeição alta junto ao eleitorado, petistas avaliam que ele é um adversário menos difícil de ser batido no segundo turno do que outros nomes da direita menos rejeitados.

O presidente da República tem feito uma série de anúncios de medidas com potencial para aumentar sua popularidade, mas não há avanço significativo a favor do petista nas pesquisas de intenção de voto e de opinião. Aliados do chefe do governo avaliam que esse fenômeno é motivado pela polarização política.

A cautela de aliados de Lula nas conversas reservadas não é observada no discurso oficial do partido do presidente. "O jogo tá só começando... rumo ao tetra!", publicou o perfil oficial do PT no X (antigo Twitter). A menção ao tetra é porque, se for reeleito, Lula terá seu quarto mandato como presidente.