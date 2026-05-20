BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A bancada do PT procurou nesta terça-feira (19) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para pavimentar um encontro do chefe do Legislativo com o presidente Lula. O objetivo é garantir que o clima remanescente da rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal) não atrapalhe votações cruciais para o governo.

Os senadores fizeram um apelo a Alcolumbre sobre a necessidade de restabelecer o diálogo com Lula. Como mostrou a Folha, o petista e o senador já manifestaram a aliados o desejo para um encontro presencial, e a agenda está sendo construída por interlocutores.

Lula e Alcolumbre estiveram lado a lado na posse do ministro do STF Kassio Nunes Marques como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na semana passada. Apesar disso, o presidente e o senador não conversaram.

Eles devem estar juntos novamente no Planalto, nesta quarta-feira (20), na cerimônia alusiva aos 100 dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio. Os chefes dos três Poderes foram convidados para o evento.

Participaram da reunião com Alcolumbre, nesta terça, a líder do PT no Senado, Teresa Leitão (PE), e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), além de outros representantes da bancada, como Camilo Santana (CE).

Segundo interlocutores, os petistas pediram a Alcolumbre para que coloque em votação duas pautas já aprovadas pela Câmara: a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública e o marco legal para exploração de minerais críticos e terras raras.

Senadores petistas indicam que é preciso retomar a relação com Alcolumbre, também, por causa do projeto de fim da escala 6x1. Com a expectativa de votação e aprovação da proposta ainda em maio na Câmara, a bancada governista quer garantir tramitação célere também no Senado. O tema é a prioridade do governo antes da eleição.

Segundo petistas ouvidos sob reserva pela Folha de S.Paulo, a conversa de quase duas horas com Alcolumbre foi boa, com sinalização positiva do presidente do Senado para as duas propostas. Interlocutores do presidente da Casa classificam o encontro como "ótimo", mas pontuam que ainda não há compromisso com votação.

O encontro é significativo porque desde a rejeição de Messias ao STF há um clima de tensão entre o Planalto e Alcolumbre. O presidente do Senado é apontado como o principal articulador da derrota histórica de Lula. Até então, a Casa há mais de 130 anos não rejeitava uma indicação do presidente para a Suprema Corte.

Segundo pessoas que acompanharam a conversa, a rejeição não foi assunto. O clima foi de "bola para frente", dizem. Apesar disso, Lula tem dito a aliados próximos que pretende reenviar a indicação de Messias ao Senado, mas ainda estuda quando e como fazê-lo.