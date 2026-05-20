SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou ter tido um encontro com Daniel Vorcaro após o ex-banqueiro ter sido preso pela primeira vez, em novembro de 2025. Segundo o senador, ele foi até a casa de Vorcaro para colocar um "ponto final" sobre o financiamento do filme de seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi divulgada inicialmente nesta terça (19) pelo portal Metrópoles e depois confirmada pelo parlamentar.

O senador havia afirmado na última sexta (15) que poderia vir à tona algum encontro com o então banqueiro, mas não disse na ocasião que isso teria ocorrido quando já se sabia de irregularidades do Banco Master. "Não vai ter surpresinha. Não virão coisas novas", disse em entrevista à CNN Brasil.

Questionado nesta terça, Flávio não respondeu sobre por que não contou a respeito da reunião com o dono do Master antes.

Como revelou o site The Intercept Brasil, o senador pediu dinheiro a Vorcaro para financiar filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção. A informação pegou de surpresa aliados, porque, antes de admitir conversas para fazer o pedido, Flávio havia negado publicamente mais de uma vez conhecer o ex-banqueiro

Lembre diferentes declarações de Flávio sobre pontos-chave do caso.

SOBRE CONHECER VORCARO

ANTES

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo em março, documentos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) revelaram que o telefone de Flávio constava na agenda de Vorcaro.

Na ocasião, Flávio afirmou que nunca teve contato com o ex-banqueiro. "O número do meu telefone não é propriamente um segredo", disse ele, sugerindo que outra pessoa poderia ter passado seu contato a Vorcaro.

DEPOIS

No último dia 13, o site Intercept Brasil revelou que Flávio enviou, em 16 de novembro do ano passado, a seguinte mensagem ao então banqueiro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Flávio então mudou o tom e confirmou a aproximação nas redes sociais. "Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele", declarou.

Em entrevistas posteriores, ele disse que havia negado o contato devido a uma cláusula de confidencialidade imposta pelo contrato do filme "Dark Horse". "Quando eu falo, quando eu nego, na verdade, que eu conhecia, que eu tinha contato com ele [Vorcaro] é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato", declarou à GloboNews.

Além disso, justificou o motivo da negação: "Se alguém não entende a razão da minha obrigação de me comportar daquele jeito, eu peço desculpas".

SOBRE VORCARO TER FINANCIADO O FILME 'DARK HORSE'

ANTES

Questionado em Brasília pelo Intercept antes da publicação da reportagem sobre o financiamento de Vorcaro ao filme sobre Bolsonaro, o senador negou diante de vários jornalistas. "É mentira, de onde você tirou isso? É mentira, pelo amor de Deus", declarou.

DEPOIS

Após a publicação da reportagem, na quarta (13), ele divulgou nota na qual confirmou os contatos e disse não haver qualquer irregularidade. "No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai", declarou.

SOBRE TER FALADO COM VORCARO APESAR DAS SUSPEITAS SOBRE O MASTER

ANTES

Em entrevistas após a revelação da troca de mensagens com Vorcaro, Flávio disse que, à época, não sabia das suspeitas sobre o Master, mas não mencionou ter encontrado Vorcaro depois da primeira prisão do ex-banqueiro.

"Não tinha como saber o que o Brasil não sabia", afirmou o senador à GloboNews na última quinta (14).

Questionado sobre a mensagem trocada quando o Banco Central já havia vetado a compra do Master pelo BRB, ele respondeu: "Eu torcia para que ele esclarecesse".

"A última parcela de investimento que ele fez foi em maio de 2025. Portanto, não havia toda essa confusão que nós sabemos sobre a sua atuação. Isso não existia na época", declarou à CNN no dia seguinte.

DEPOIS

Nesta terça, após o Metrópoles divulgar que Flávio encontrou Vorcaro quando este já usava tornozeleira eletrônica, o senador declarou: "Eu estive com ele mais uma vez, após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, para dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu teria ido atrás de outro investidor há bastante tempo".

O senador finalizou afirmando que solicitou à produtora uma prestação de contas, exigindo que o valor aplicado por Vorcaro seja destacado e fique à disposição das autoridades.

Quando questionada pela Folha de S.Paulo, a sócia-administradora da produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme, Karina Gama negou repasses de verba do ex-banqueiro para o projeto. "Não tenho absolutamente nenhum recurso oriundo dessa pessoa [Vorcaro] ou das empresas das quais ele ou Fabiano Zettel fazem parte. De todos os investidores que vieram para a gente, mais de dez, nenhum deles faz parte do conglomerado dele. São empresas americanas que atuam em território americano".