BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (20), a empresária Roberta Luchsinger disse que apresentou seu amigo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, para o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, antes da deflagração da Operação Sem Desconto.

Ela disse que "teve receio de que esse contato pudesse ser explorado politicamente, como de fato vem ocorrendo", depois da operação, que resultou na prisão do Careca.

Roberta é alvo das investigações da Sem Desconto, que investiga suspeitas de desvios em descontos do INSS, pelos negócios que manteve com o Careca.

Lulinha é filho do presidente Lula (PT) e, embora não seja investigado formalmente, a polícia já levantou suspeitas de que ele tenha sido sócio oculto do lobista. A defesa de Lulinha nega qualquer irregularidade.

À PF, Roberta reafirmou o que a sua defesa vem dizendo desde o início da apuração: que efetivamente prestou serviços ao lobista relacionados à regulação do mercado de canabidiol no Brasil, e que o reconhecia como um empresário do ramo farmacêutico, sobre o qual não existiam suspeitas de irregularidades.

Segundo Roberta, ela não sabia a origem de recursos que financiavam a empresa de cannabis medicinal do Careca. Ela disse acreditar que se tratavam de "recursos próprios de Antônio Camilo Antunes, oriundos de sua extensa e reconhecida atuação do mercado farmacêutico".

Roberta admitiu ser amiga de Lulinha e da esposa dele e afirmou que o filho do presidente não prestou qualquer serviço relacionado à regulação de canabidiol e nem foi remunerado por isso, direta ou indiretamente.

Também afirmou que não repassou qualquer valor a Lulinha. Ela foi questionada pela PF sobre uma viagem que o filho de Lula fez a Portugal com o Careca.

A empresária disse que não estava na viagem, mas soube que "tratava-se de uma viagem de prospecção e de sondagem de negócios, algo fora do escopo de sua prestação de serviços".

"Fábio [Luís] foi convidado por sua curiosidade relativa ao assunto, oriunda, inclusive, em função da

utilização de medicamento à base de canabidiol por familiares", afirmou a empresária.

Em nota após o depoimento, os advogados de Roberta, Bruno Salles e Marco Chies Martins, disseram que ela respondeu a todas as perguntas e que "tem sido alvo de verdadeira campanha difamatória".

"Sua trajetória foi eclipsada de maneira bastante misógina e preconceituosa, sendo reportada como herdeira, amiga, sócia, representante, socialite ou ainda, mais comum, e de maneira pejorativa, como 'lobista'", diz a nota.

Segundo eles, os esclarecimentos feitos à polícia "desvelam por completo a tese acusatória desenhada inicialmente e vazada seletivamente de forma sistemática".

"Esperamos que após o depoimento, com a conclusão das apurações, sejam as investigações arquivadas em relação a sua pessoa, ante a demonstração da absoluta inexistência de qualquer conduta ilícita."

Antonio Camilo, o Careca do INSS, é suspeito de ser o articulador de um esquema bilionário de fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

As suspeitas da Operação Sem Desconto miram um esquema que teria descontado cerca de R$ 6,3 bilhões dos beneficiários do INSS entre 2019 e 2024.

A fraude consiste em descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

O modelo de desconto associativo, que permite deduções diretas em aposentadorias mediante autorização dos beneficiários, tornou-se alvo de manipulação por entidades de fachada nos últimos anos.

Os inquéritos são relatados pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).