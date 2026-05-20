BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Odair Cunha (PT-MG) tomou posse nesta quarta-feira (20) como novo ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), com presença em peso de ministros, ex-ministros de Lula (PT) e parlamentares do PT.

Entre os membros da base do governo que prestigiaram o evento, estiveram o presidente e o vice-presidente do PT, Edinho Silva e Jilmar Tatto, respectuvamente e membros da sigla no Congresso, como Pedro Uczai (PT-SC), Lindbergh Farias (PT-RJ), além da deputada e candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann.

O nome do petista foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em abril. A assinatura de sua nomeação foi feita pelo presidente Lula dias depois, em evento fechado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, e do ministro José Guimarães (Relações Institucionais).

Odair Cunha teve apoio da base do governo, tendo em sua aliança PT, PC do B, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede, além de uma ala do centrão, como o MDB, parte do PP e o Republicanos do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), que também prestigiou a posse. Cunha agradeceu nominalmente a Motta pelo apoio à sua candidatura ao cargo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que vive momento de estremecimento com Lula, também compareceu. Os dois não interagiram.

A bancada de Minas Gerais, estado de Cunha, também marcou presença na ocasião. Em seu discurso, o deputado fez menção à defesa das instituições, agradeceu aos presidentes do Congresso pelo apoio e chorou ao citar familiares.

"Instituições fortes são aquelas capazes de agir com responsabilidade, equilíbrio e compromisso público. São elas que oferecem estabilidade, previsibilidade e confiança à sociedade", declarou.

A presença dos pais e filhas de Odair Cunha foi destacada em mais de um momento durante a cerimônia, nas falas do presidente da corte, Vital do Rêgo Filho, e da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.