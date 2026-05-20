SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O historiador Carlos Guilherme Mota, professor emérito da USP e ganhador do Prêmio Machado de Assis, morreu aos 85 anos nesta quarta (20). A morte foi comunicada pela família à Editora 34, que publica obras do autor.

Nascido em São Paulo em 1941, Mota se graduou em História pela USP em 1963, fez mestrado em história moderna e contemporânea na mesma universidade em 1967 e concluiu o doutorado, também na USP, em 1970.

Foi professor titular de história contemporânea na FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP, da qual era professor emérito, e era professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde lecionava história da cultura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e presidia o Comitê Científico.

Sua trajetória acadêmica concentrou-se na história da cultura e das ideologias, com pesquisas em arquitetura, urbanismo, direito e mentalidades.

Mota foi o fundador e primeiro diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também atuou como professor titular do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Unicamp, dirigiu o Arquivo do Estado de São Paulo e esteve entre os fundadores do Memorial da América Latina.

Em 2009, foi nomeado professor emérito da USP. Dois anos depois, foi laureado pela Academia Brasileira de Letras com o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra.

A FFLCH-USP publicou nota lamentando a morte do historiador.

O velório acontece nesta quinta-feira (21), das 9h às 15h, no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.