BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que seu governo nunca foi atrás da "lei Daniel Vorcaro" para financiar artista, em crítica às conversas entre o ex-banqueiro do Master e o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) que vieram à tona na última semana.

O petista defendeu a Lei Rouanet (que autoriza o financiamento privado para iniciativas culturais sob isenção de parte do Imposto de Renda), alvo frequente de ataques de bolsonaristas. "Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da 'lei Daniel Vorcaro' para financiar nenhum artista brasileiro", disse o presidente, em evento do setor cultural em Aracruz (ES).

O petista também disse, em referência ao episódio da última semana, que Flávio parecia ser "a pessoa mais santa" da família Bolsonaro.

"Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro", afirmou, "tivesse pegando US$ 159 milhões para fazer um filme do pai, ninguém imaginava, e isso é apenas o que a gente sabe", disse Lula. O petista declarou também que "ainda vai surgir muita coisa" sobre o caso.

Na verdade, Vorcaro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção de "Dark Horse" (que significa "azarão"), que trata da vida do ex-presidente, e um áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos do ex-banqueiro.

O site The Intercept Brasil, que revelou as conversas entre o senador e Vorcaro, afirma que o valor total negociado entre o banqueiro e a família Bolsonaro era de R$ 134 milhões, mas não há evidências de que todo o dinheiro teria sido repassado.

A crise gerada pela relação de Flávio com Vorcaro levou a pré-campanha do senador a trocar o marqueteiro Marcello Lopes, amigo do pré-candidato e ex-policial.

Marcello divulgou uma nota, nesta quarta-feira (20), afirmando que não vai mais colaborar com a pré-campanha. O publicitário Eduardo Fischer é o novo encarregado de montar a equipe de comunicação.

A mudança tem como base a avaliação interna de que a reação à divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de conversas entre Flávio e Vorcaro foi ruim. Houve uma série de críticas por parte de auxiliares do senador, que reclamaram de demora, falta de transparência de Flávio e de pontas soltas na narrativa.