WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) articula uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo assessores do pré-candidato à Presidência. A reportagem procurou a Casa Branca, mas ainda não obteve retorno sobre a possível viagem do parlamentar.

Os auxiliares do filho de Jair Bolsonaro dizem que a ida aos EUA está confirmada, mas que ainda não há uma data confirmada para o encontro. A informação sobre a viagem aparece menos de uma semana após o áudio de Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro ser revelado, no último dia 13, pelo site Intercept Brasil.

O senador enfrenta um momento crítico da pré-campanha, agravado após a revelação de que ele se encontrou pessoalmente com o ex-banqueiro quando este já usava tornozeleira eletrônica.

Na manhã desta quinta, em Brasília, Flávio disse que não iria responder a respeito da possível agenda com Trump. "Vocês têm que perguntar à Casa Branca", afirmou a jornalistas ao sair do Senado.

Questionado sobre ele ou Eduardo terem pedido às autoridades americanas o encontro com o presidente dos EUA, ele negou. "Eu não pedi nada, Eduardo não pediu nada", respondeu em inglês, em uma brincadeira.

Auxiliares do senador afirmam que o encontro ainda não está confirmado, mas também evitam dar detalhes. O coordenador da pré-campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que não houve, por parte de Flávio, um pedido de agenda com o presidente americano e que talvez tenha havido um convite.

No último dia 7, Lula (PT) encontrou Trump na Casa Branca. O republicano disse que o petista é "muito dinâmico" .

Aliados do presidente avaliam que o encontro isolou Flávio Bolsonaro, uma vez que o grupo político busca se associar a Trump.