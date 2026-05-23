SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avaliação do governo do presidente Lula (PT) vem melhorando gradualmente, mas ainda é negativa. A gestão é vista como ruim ou péssima por 38% dos brasileiros e como ótima ou boa por 32%, segundo nova pesquisa Datafolha.

O percentual oscilou dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, em relação ao levantamento anterior, divulgado no último sábado (16). A parcela que considera a gestão positiva oscilou positivamente dois pontos percentuais, enquanto a negativa oscilou um ponto para baixo. Outros 28% classificam o governo como regular.

A diferença entre avaliação negativa e positiva vem encolhendo: era de 11 pontos no levantamento divulgado em abril (40% contra 29%), caiu para 9 pontos na edição divulgada na semana passada (39% a 30%) e chegou a 6 pontos neste sábado (38% a 32%).

Aprovação e desaprovação agora empatam em 48%. No levantamento anterior 45% aprovavam o trabalho do petista, e 51% o desaprovavam.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios, em entrevistas presenciais realizadas na quarta (20) e na quinta-feira (21). A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07489/2026.

Esta foi a primeira rodada do instituto realizada integralmente após a revelação, pelo site Intercept Brasil, de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), rival de Lula na disputa eleitoral, pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os que dizem conhecer o episódio, 64% avaliam que o senador agiu mal.

No cenário eleitoral, o presidente ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador pelo PL do Rio na simulação de primeiro turno, marcando 40% ante 31% do adversário. Há uma semana, Lula estava em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento: 38% a 35%. No segundo turno, o então empate em 45% virou uma vantagem de 47% a 43% para o petista.

O pior momento da avaliação de Lula neste mandato ocorreu em fevereiro de 2025, quando o índice de ótimo ou bom caiu a 24%, em meio a crises sucessivas, incluindo a do Pix. A avaliação negativa atingiu seu pico no mesmo mês (41%) e, desde então, oscilou entre 37% e 40%.

O último mês foi marcado por medidas do governo com apelo eleitoral, como o lançamento do Desenrola 2.0, a revogação da chamada "taxa das blusinhas" e uma medida provisória para conter o aumento do preço da gasolina. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, uma das promessas da campanha de 2022, passou a vigorar no início deste ano.

Em comparação com presidentes em ponto equivalente do mandato, desde Fernando Henrique Cardoso (PSDB), os 38% de avaliação negativa de Lula só ficam abaixo do índice registrado por Bolsonaro. Em 2022, 48% avaliavam o então presidente como ruim ou péssimo. O índice era de 26% para Dilma Rousseff (PT) em 2014, de 5% para Lula em 2010 e de 22% em seu primeiro mandato, em 2006. Fernando Henrique marcava 21% em 1998 e 29% em 2002.

Uma parcela de 91% dos eleitores não se arrepende do voto que deu no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Entre os que deram voto em Lula, a porcentagem é de 90%.

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