GUARUJÁ, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso afirmou na manhã deste sábado (23) que é preciso separar o juízo que se faz de ministros do Supremo do papel institucional da Corte.

Ele não citou ex-colegas nominalmente, mas sua fala se referia às revelações sobre o Banco Master e laços divulgados pela imprensa entre a empresa e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

"Tem alguma decisão do Supremo favorecendo o Banco Master? Não que eu saiba", disse Barroso a jornalistas após participação em evento do grupo Esfera no Guarujá (SP).

"Não aconteceu nada errado em decisões do Supremo nessa matéria ou em qualquer outra."

O ex-ministro, que deixou o STF em outubro de 2025, afirmou que é preciso "não se deixar contaminar por um episódio ou outro" e disse que o papel da corte "não foi minimamente abalado".

Barroso afirmou ainda que "há um conjunto de fatos que levaram a uma percepção negativa", mas que é "preciso não pré-julgar e esperar que as investigações terminem".

Perguntado sobre o tema, o ex-ministro disse que a ideia de um código de ética, que divide o STF, "é boa e importante", mas que é necessário saber como materializá-la.

A repórter viajou ao Guarujá (SP) a convite do grupo Esfera