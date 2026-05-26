BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula terá uma atuação mais combativa nas redes sociais a partir das próximas semanas, com a transferência da gestão de seus perfis para o PT. Hoje a cargo do governo, mais especificamente da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), as contas pessoais de Lula passarão a ser administradas pelo partido, permitindo maior contundência no debate político, sem as amarras impostas ao governo federal.

A estratégia de comunicação mais aguerrida exigirá mudanças no próprio governo, a começar pela saída do secretário de produção e divulgação de conteúdo audiovisual, Ricardo Stuckert. Ao lado de Lula desde 2003, o fotógrafo oficial da Presidência passará a trabalhar para o PT.

Stuckert já é o responsável pelos perfis do presidente nas diferentes plataformas, à exceção do X (antigo Twitter). Sob a gestão de um funcionário do governo, as páginas atualmente se restringem basicamente ao relato de agendas oficiais.

No PT, os perfis poderão focar mais na imagem de Lula, aderindo à dinâmica da pré-campanha. A consolidação do nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como adversário exigiu a antecipação dessa estratégia, segundo auxiliares. Além disso, o engessamento dos perfis de Lula tem sido alvo de críticas de seus aliados.

O desligamento de Stuckert está previsto para os próximos dias. No PT, ele trabalhará ao lado de Nicole Briones.

Especialista em comunicação e marketing digital, Nicole coordenou as redes sociais do presidente entre junho de 2017 e dezembro de 2021, quando Lula atingiu a marca de 48% das intenções de voto para as eleições do ano seguinte.

No governo, ela foi superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais da EBC até agosto de 2025 e, em outubro daquele ano, assumiu a coordenação digital do PT, a convite do presidente do partido, Edinho Silva.

Sob a coordenação de Edinho, a ideia será levar o debate político aos perfis de Lula. No ambiente digital, o PT tem dado destaque à imagem do presidente e tem aproveitado para expor a relação entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Antes da revelação de conversas entre o senador e o ex-banqueiro, Lula e Flávio Bolsonaro seguiam empatados, segundo a pesquisa Datafolha.

Na pesquisa mais recente, divulgada na sexta-feira (22), dias após a eclosão do caso "Dark Horse", em referência ao nome do filme sobre Jair Bolsonaro que teria recebido dinheiro de Vorcaro, Lula ampliou de três para nove pontos a vantagem sobre Flávio Bolsonaro na simulação de primeiro turno, marcando 40% ante 31% do rival.

No cenário do segundo turno, a igualdade virou agora uma vantagem de 47% a 43% para o petista.

Nas redes sociais, o PT tem explorado notícias sobre o pedido de dinheiro feito por Flávio a Vorcaro, em uma demonstração dessa estratégia mais agressiva.

A transferência das contas das redes sociais de Lula para o PT também embute um descontentamento de aliados de Lula com a comunicação digital do governo, comandada pelo ministro Sidônio Palmeira.

No momento de estagnação de Lula nas pesquisas, interlocutores do presidente haviam criticado o trabalho nas redes, questionando, por exemplo, a eficácia de peças centradas em animais. Não está descartada a hipótese de o ministro deixar o governo para assumir a comunicação da campanha de Lula.

A gestão de Sidônio na Secom foi marcada por maior investimento em anúncios nas redes sociais. Em 2025, a verba de propaganda do governo destinada para Google e Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, superou pela primeira vez o valor em anúncios pagos para as redes de televisão do SBT e da Band.

Os canais digitais receberam ao menos R$ 234,8 milhões dos cerca de R$ 681 milhões distribuídos em anúncios pela Secom e ministérios no último ano.

A publicidade nas redes tem abordado temas variados, com foco em anúncios regionalizados, que divulgam projetos e ações do governo em cidades ou estados específicos. Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do país, respectivamente, foram priorizados entre outubro e abril deste ano.

Além disso, a publicidade do governo na Meta também envolveu temas como isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, segurança pública, enfrentamento à violência contra mulheres e crianças e o fim da escala 6x1.