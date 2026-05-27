SÃO PAULO, SP, E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) orientou um intermediário a enviar o máximo de recursos possível aos Estados Unidos para financiar o filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com mensagens divulgadas nesta quarta-feira (27) pelo The Intercept Brasil.

Segundo o site, uma mensagem escrita por Eduardo foi encaminhada, em 21 de março de 2025, por Thiago Miranda, fundador e sócio do Portal Leo Dias, ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master -preso preventivamente em Brasília e investigado sob suspeita de fraudes bilionárias.

Na mensagem, Eduardo orienta que o ideal seria "enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, com o remetente atual", para evitar o envio de várias remessas de recursos, o que, segundo o ex-deputado, atrasaria a produção do filme em seis meses.

Eduardo também indicou, nas mensagens, que o corretor de imóveis Altieris Santana estaria disponível para reuniões presenciais relacionadas à operação financeira do filme.

Santana é um dos controladores do fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, ao lado do advogado Paulo Calixto -responsável pelo processo imigratório de Eduardo nos Estados Unidos. A Polícia Federal investiga se recursos de Vorcaro que chegaram ao Havengate foram usados para custear despesas do ex-deputado nos EUA.

Em Washington, Eduardo declarou, após a publicação da reportagem, que não recebe dinheiro público. A Folha entrou em contato com o ex-deputado, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O contato de Eduardo com Miranda ocorreu cerca de um mês depois de ele deixar o Brasil, em fevereiro de 2025. À época, Eduardo já havia assinado, em janeiro de 2024, um contrato como produtor-executivo do filme -cargo com poder sobre o controle de orçamento e a gestão financeira da produção. Ele admitiu que assinou o contrato com o cargo, mas disse que os planos mudaram depois.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, negociou diretamente com Vorcaro o repasse de R$ 134 milhões para o "Dark Horse", dos quais R$ 61 milhões já foram pagos. Os valores foram transferidos ao fundo Havengate de janeiro a maio de 2025.

O Intercept também localizou a residência de Eduardo em Southlake, no Texas, em uma mansão avaliada em cerca de R$ 6 milhões e alugada por aproximadamente R$ 30 mil mensais.

O ação era séria e que nos EUA poderia ser enquadrada como invasão de privacidade ou invasão de condomínio.site relata que, após seu repórter tocar a campainha para pedir entrevista, Eduardo acionou a polícia local. O ex-deputado disse na ocasião que a situ

Além de dizer que não recebe dinheiro público, Eduardo afirmou em Washington que mora de aluguel e que o valor da locação "pode ser o que eu quiser".