WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - No último dia em Washington, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com o vice-presidente dos EUA, JD Vance e o secretário do Estado Marco Rubio. Antes de partir ao aeroporto, ele concedeu entrevista para jornalistas na porta de hotel Willard em que estava hospedado.

De acordo com Flávio, que se recusou a responder a questionamentos de temas que não fossem ligados à agenda dos EUA, ele solicitou novamente que as facções criminosas, PCC e CV, sejam designadas como terroristas.

O Planalto avalia que essa classificação daria margem para intervenções dos EUA em território brasileiro. Depois do encontro que teve com Trump, há três semanas, Lula afirmou que esse tema não foi tratado, mas que foi apresentada uma proposta de cooperação entre EUA e Brasil para combate ao crime organizado.

Quando Lula esteve com Trump, Rubio estava no Vaticano, e nenhum representante do Departamento do Estado participou do evento.

Para Flávio, Lula atua em proteção das facções. Este tem sido a justificativa dos bolsonaristas para criticar a tentativa do governo federal de evitar a designação. Ainda segundo o senador, o secretário teria sido mais favorável à designação.

Além de Rubio, ele também afirma ter se encontro com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que teria questionado sobre a liberdade de expressão e imprensa do Brasil. O pré-candidato afirma ter comentado sobre os decretos recentes sobre big techs.

Departamento do Estado

Um dia depois do encontro com Trump, Flávio se reuniu com representantes do Departamento do Estado do governo americano.

Ele esteve nesta quarta-feira (27) com Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos EUA, e Darren Beattie, conselheiro e assessor encarregado da relação com o Brasil.

O secretário Marco Rubio não esteve presente. Na manhã desta quarta, acontece na Casa Branca uma reunião de gabinete.

No Departamento do Estado, o senador estava acompanhado de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Segundo Figueiredo, foram abordados assuntos de cooperação entre Brasil e EUA diante de eventual eleição do senador, além da urgência da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.