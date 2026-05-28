RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28).

Na simulação de segundo turno, ela tem 51% das intenções de voto, contra 44% de Campos. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 1% não soube responder. Na pesquisa anterior, o ex-prefeito tinha 52% das intenções de voto, ante 42% da adversária.

No cenário estimulado de primeiro turno, Raquel registra 48% das intenções de voto, enquanto Campos soma 43%. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 2%. Brancos, nulos e nenhum representam 4%, e 2% disseram não saber em quem votar. Considerando a margem de erro de três pontos, os dois aparecem tecnicamente empatados.

O resultado representa uma inversão em relação à pesquisa Datafolha divulgada em abril. Naquele levantamento, João Campos liderava a disputa com 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% de Raquel Lyra. Em fevereiro, o ex-prefeito aparecia com 47%, enquanto a governadora registrava 35%.

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos ao governo estadual. Ivan Moraes lidera o índice, com 59%. João Campos aparece com 29%, e Raquel Lyra registra 25%.

AVALIAÇÃO

A pesquisa avaliou ainda a aprovação da atual gestão estadual. Segundo o Datafolha, 67% aprovam o governo Raquel Lyra, enquanto 28% desaprovam. Outros 4% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Na avaliação da administração estadual, 45% classificam o governo como ótimo ou bom, 37% avaliam como regular e 16% consideram ruim ou péssimo. Outros 2% não responderam.

O levantamento também apresentou cenários para a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado.

Nos dois cenários estimulados, Marília Arraes (PDT) lidera com 39% e 40%, seguida por Humberto Costa (PT), com 32% e 31%. Eduardo da Fonte (PP) aparece com 22% e 21%, Miguel Coelho (União Brasil) registra 19% e 16%, e Anderson Ferreira (PL) soma 16% e 17%. Túlio Gadêlha (PSD) aparece apenas no segundo cenário, com 8%.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Tribuna/Band. O levantamento ouviu 1.022 eleitores, de 16 anos ou mais, em diversos municípios de Pernambuco entre os dias 25 e 27 de maio, tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral: PE-07888/2026 e BR-04242/2026.