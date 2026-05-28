instituindo a obrigatoriedade de dois dias de descanso por semana, além de reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais.

>>> Entenda a PEC que acaba com escala 6x1

A votação no plenário se deu em dois turnos e a proposta foi aprovada por ampla maioria. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra. No segundo turno, votaram a favor da PEC 461 parlamentares; 19 foram contra.

Considerando as 27 bancadas estaduais, os votos contra o fim da escala 6x 1 vieram de apenas cinco estados: Roraima, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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Votaram contra a proposta, considerando os dois turnos, apenas os seguintes parlamentares:

Adriana Ventura (Novo-SP)

Bibo Nunes (PL-RS)

Carlos Chiodini (MDB-SC)

Caroline de Toni (PL-SC)

Daniel Freitas (PL-SC)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Fabio Schiochet (União-SC)

Fausto Pinato (União-SP)

Gilson Marques (Novo-SC)

Julia Zanatta (PL-SC)

Kim Kataguiri (Missão-SP)

Lucas Redecker (PSD-RS)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Mauricio Marcon (PL-RS)

Nicoletti (PL-RR)

Paulo Marinho Jr (PL-MA)

Pezenti (MDB-SC)

Ricardo Guidi (PL-SC)

Ricardo Salles (Novo-SP)

Rosangela Moro (PL-SP)

Sérgio Turra (PP-RS)

Zé Trovão (PL-SC)

Confira abaixo a lista completa de como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1:

1º turno

2º turno

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Câmara dos Deputado | fim da escala 6x1