BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comemorou nesta quinta-feira (28) a decisão dos Estados Unidos de classificar como organizações terroristas o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Flávio compartilhou a publicação feita por Marco Rubio, do Departamento do Estado americano, no X (antigo Twitter) e escreveu: "Grande dia". Na publicação, Rubio afirma que as organizações criminosas "são as mais perigosas do Brasil".

"Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar o financiamento e recursos narcoterroristas", escreve Rubio.

Flávio havia pedido a classificação do PCC e do CV como organizações criminosas a Rubiu e ao próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista a jornalistas, Flávio disse que Rubio pareceu ser favorável à designação.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a designação é considerada estratégica por aliados de Flávio para desgastar Lula (PT) na eleição, já que o governo petista é contrário à medida.

O entendimento do Executivo é de que a rotulação pode dar margem a uma intervenção americana no território brasileiro, além de deixar empresas e o sistema financeiro nacional expostos a medidas unilaterais da Casa Branca.