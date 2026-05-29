RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do Rio de Janeiro encontraram vestígios de material de escuta ambiente, usado para captação de áudio em determinado espaço, no gabinete do governador do estado, no Palácio Guanabara.

De acordo com o GSI, o grampo foi encontrado durante varredura de rotina. O governo afirma que o material era "aparentemente antigo e sem funcionalidade".

O governador interino, Ricardo Couto, intercala seu expediente nos gabinetes do Palácio Guanabara e do Tribunal de Justiça, que também preside.

O cargo de governador é atualmente objeto de disputa judicial no STF (Supremo Tribunal Federal). A corte mantém, com uma liminar, o desembargador no posto. O presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), reivindica o cargo indicando que está à frente do magistrado na linha sucessória.

Nesta quinta-feira (28), Ruas protocolou um novo pedido ao STF para que assuma o governo estadual. O caso aguarda devolução da vista solicitada pelo ministro Flávio Dino.

Último na linha sucessória, o desembargador assumiu o cargo após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL). O estado estava sem vice-governador porque Thiago Pampolha deixou o cargo no ano passado para assumir uma vaga no TCE (Tribunal de Contas do Estado). O então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), estava afastado do cargo em razão da investigação por vazamento de informações de operação contra ex-deputado ligado ao Comando Vermelho.