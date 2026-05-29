SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), órgão de Estado vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, aprovou o relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura, confirmando reportagem da Folha de 7 de maio.

Os detalhes serão conhecidos durante uma entrevista coletiva na tarde desta sexta (29) no Ministério Público Federal em São Paulo, da qual participarão a presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a procuradora regional da República Eugênia Augusta Gonzaga, a professora Maria Cecília Adão, relatora do caso, e a deputada federal Natália Bonavides, integrante da Comissão.

Segundo a nota publicada pelo MPF, o relatório de Maria Cecília Adão aprovado pela CEMDP conclui que JK "foi morto pela ditadura em 1976, contestando a conclusão da época de que ele teria sido vítima de um acidente automobilístico".