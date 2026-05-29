BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu a fala de Lula (PT) sobre a designação feita pelos Estados Unidos das facções criminosas CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como terroristas e buscou associá-lo à defesa de criminosos.

Pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio criticou trecho de declaração em que Lula se refere às facções brasileiras como "nossos criminosos", durante discurso em Sergipe, nesta sexta-feira (29).

"Vocês já viram um presidente da República tratar integrantes de PCC e Comando Vermelho como 'nossos criminosos'?", diz. "'Nossos criminosos, Lula? Não, seus criminosos. A soberania que a gente defende é a soberania do povo brasileiro, é a soberania das 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio de narcoterroristas."

"Um governo paralelo impondo violência, covardia, medo. O povo brasileiro não aguenta mais viver com medo por causa desse tipo de gente. E você escolhe defender esses marginais, ao invés de defender as vítimas dele, Lula? Não, o tempo deles está acabando e o seu também", finaliza.

O governo brasileiro diverge da designação como grupos terroristas devido a entendimentos jurídicos e diplomáticos. Flávio, por sua vez, apoia a classificação e levou essa demanda à reunião que travou com Donald Trump na última semana.

O presidente dizia que as facções incomodam as famílias, os bairros e as cidades. "Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo viver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro", afirmou.

Antes disso, Lula disse:

"Estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os nossos criminosos são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que estou triste? Primeiro porque esse tal de Comando Vermelho e esse tal de PCC são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas. Incomodam famílias, bairros, cidades. Roubam tudo", declarou.

"São terroristas e nós vamos combatê-los aqui dentro. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer é o Osama Bin Laden. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá."