BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do PSD discutem lançar o presidente do partido, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado na disputa ao Palácio do Planalto, na tentativa de frear a movimentação por uma aliança que teria Romeu Zema (Novo) como cabeça da chapa.

A articulação para emplacar Kassab como vice de Caiado foi revelada na Jovem Pan por Dora Kramer, colunista da Folha, que cita a previsão de anúncio a cargo de Heráclito Fortes.

Distantes de Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto, Zema e Caiado passaram a admitir a possibilidade de se unirem ainda no primeiro turno das eleições e tiveram um encontro na última terça (26).

Caiado chegou a admitir a possibilidade de ser vice, mas depois mudou de tom, dizendo que a conversa não chegou ao "nível de entendimento" sobre essa posição e que haverá um novo encontro com ele.

O presidente do PSD está em Lisboa para participar do Fórum de Lisboa, evento capitaneado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e que ficou conhecido como "Gilmarpalooza". Junto com ele estão outros líderes do partido, como Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes.

O objetivo de anunciar Kassab como vice seria contornar a irritação de integrantes da legenda diante da forma como foi ventilada a hipótese de Caiado ser vice de Zema, em vez de um cenário inverso.

A discussão de uma aliança entre os dois pré-candidatos à Presidência ocorre depois do desgaste de Flávio diante do caso "Dark Horse", alvo de críticas de Zema e Caiado, e da vantagem aberta por Lula na última pesquisa Datafolha.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada em maio, Lula (40%) ampliou de 3 para 9 pontos percentuais a diferença para Flávio (31%) na simulação de primeiro turno. Caiado e Zema marcam, respectivamente, 4% e 3% no levantamento.