SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pagou quase R$ 2 milhões em emendas parlamentares do deputado estadual Binho Galinha (Avante) desde outubro de 2025, quando o parlamentar foi preso sob acusação de chefiar milícias que atuam em Feira de Santana.

Galinha está detido no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

As emendas foram enviadas para bancar realização de shows e eventos esportivos, além da compra de ambulâncias.

Segundo o Portal da Transparência do estado, o deputado obteve emendas de R$ 580 mil para shows e ações turísticas no interior da Bahia, R$ 40 mil para a federação de beach soccer do estado, R$ 1,1 milhão para aquisição de ambulâncias e equipamentos de saúde e R$ 316 mil para reparos em escolas e implementação de ações para educação infantil.

Após ser preso, Galinha foi expulso do PRD e, em seguida, se filiou ao Avante. O deputado pretende concorrer à reeleição neste ano.

Ele foi alvo da operação El Patrón, que investiga supostos crimes de agiotagem, extorsão, exploração do jogo do bicho, lavagem de dinheiro e formação de milícias.

Outro Lado

A gestão estadual afirmou, por nota, que a execução de emendas impositiva é um dever do Executivo e que mantém mecanismos de controle e transparência sobre a aplicação dos recursos públicos.

"A execução das emendas parlamentares se inicia a partir da abertura da programação orçamentária pelos órgãos competentes do estado, momento em que as propostas passam a integrar efetivamente o fluxo de execução administrativa, financeira e operacional previsto na Lei Orçamentária Anual", diz a nota.