BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, nomeou a juíza e ex-conselheira do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Renata Gil para comandar a recém-criada diretoria de assuntos internacionais da corte.

Renata foi presidente da AMB (Associação de Magistrados Brasileiros) e é namorada do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ela deixou o cargo de assessora do governador interino do Rio, Ricardo Couto, para assumir a nova função, oficializada na última quarta-feira (27).

Kassio assumiu a presidência do TSE em 12 de maio. Ele propagou nos bastidores querer se diferenciar de Alexandre de Moraes, que comandou a corte na última eleição presidencial, e impor um estilo menos intervencionista e de mais diálogo no tribunal.

Procurado pela Folha, Kassio não se manifestou. Ele justificou a interlocutores a criação da diretoria que será ocupada por Renata afirmando que a corte precisa de observadores estrangeiros participando do período eleitoral para estreitar a relação com organismos internacionais e dar transparência ao pleito.

O presidente do TSE também disse internamente que sua escolha se devia ao fato de Renata ter sido presidente da AMB, com experiência no trato com órgãos internacionais.

Magistrada na Justiça do Rio de Janeiro desde 1998, Renata é graduada em direito pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Foi a primeira mulher a presidir a AMB, de 2020 a 2022. Antes, esteve à frente da Amaerj (Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro), entidade que comandou por dois mandatos consecutivos.

O ministro Dias Toffoli afirmou que eventual ilação que vincule a nomeação ao fato de ser namorada dele era um gesto de misoginia.

Renata repetiu essa posição. "Sou juíza há 28 anos, fui juíza eleitoral por 17 anos, conduzi as eleições no meu estado [Rio de Janeiro] em um período eleitoral inteiro. Também fui condutora da observação eleitoral em 2022 com o ministro [Luís Roberto Barroso], com o ministro Alexandre [de Moraes], com o ministro [Edson] Fachin. E a minha história se resume a ser namorada do ministro Dias Toffoli?", questionou.

Como diretora de assuntos internacionais do TSE, Renata ficará vinculada diretamente à presidência da corte.

Ela integrará o tribunal num momento em que Kassio prevê turbulências devido à polarização eleitoral, segundo ele disse a assessores.

O presidente do TSE já manifestou a preocupação de defender as urnas eletrônicas e teme que o sistema volte a ser questionado, como ocorreu em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados espalharam mentiras sobre o funcionamento dos equipamentos.

"O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema", afirmou Kassio em sua posse, em 12 de maio.