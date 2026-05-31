SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino sofreu um acidente doméstico durante a semana e cancelou sua ida ao Fórum de Lisboa, evento organizado pelo seu colega de STF, Gilmar Mendes, e que é apelidado de Gilmarpalooza.

O ministro teve rompimento de ligamento no pé. Segundo a assessoria do ministro, a lesão ocorreu devido a um acidente doméstico durante a semana. Ele se recupera em sua casa em São Luís, no Maranhão.

Dino divulgou um artigo no site Jota em que aborda o assunto que iria tratar no fórum e cancela sua participação no evento.

"Alcançado por um pequeno acidente doméstico, não obtive autorização médica para um longo voo até Lisboa, a fim de participar de mais uma edição do sempre bem-sucedido Fórum, coordenado pelo colega e amigo Gilmar Mendes", disse Flávio Dino, em artigo no site Jota.

Em sua exposição, Dino iria falar sobre "constitucionalismo transformador". No artigo, o magistrado defende que a Constituição de 1988 deve atuar como ferramenta ativa para mudança social e garantia de direitos.

O Fórum de Lisboa vai ser realizado de 1º a 3 de junho. As sessões ocorrem na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, e o evento já está em sua 14ª edição. O termo Gilmarpalooza faz referência ao festival de música Lollapalooza, pela dimensão do encontro, que reúne autoridades, advogados, empresários e políticos em debates, eventos paralelos e encontros sociais.

Ele é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), que tem Gilmar como sócio. O evento é uma parceria com o Lisbon Public Law Research Centre e a FGV Justiça, da Fundação Getulio Vargas.