SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) passa bem e aguarda alta do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após internação no sábado (30) por causa de uma dor torácica e dificuldade para respirar.

A governadora passou por um rápido procedimento para tratar o problema. "Demorou cerca de meia hora", informou a assessoria de Celina, que "foi levemente sedada com anestesia local".

A governadora foi para o quarto ainda na noite de ontem. Ela "passou a noite bem" e "já está no quarto, consciente".

Celina foi diagnosticada com pneumotórax, segundo o governo. Trata-se da presença de ar entre as camadas da pleura, a membrana interna do tórax.

Ela dormiu bem e já trabalha do quarto. "Passou bem a noite de ontem, sem intercorrências. Já está despachando", afirmou a assessoria.

"A expectativa de recuperação é de 48 horas", disse a assessoria da governadora do DF, Celina Leão.

Governadora tenta reeleição

A internação ocorre dias após o rompimento político entre Celina e o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB). Ela assumiu o governo após a renúncia de Ibaneis, de quem era vice. Ele deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado nas próximas eleições.

O distanciamento foi motivado pela crise envolvendo o BRB (Banco Regional de Brasília). A instituição está em busca de ajuda financeira após envolvimento na maior fraude fiscal da história do Brasil envolvendo um esquema operado pelo Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro.

Quando ainda estava no cargo, Ibaneis tentou que o BRB comprasse o Banco Master. Preso, o ex-presidente do banco distrital, Paulo Henrique Costa, está prestes a fechar um acordo de delação premiada que pode implicar o ex-governador.

Em meio ao escândalo, a governadora tenta descolar sua imagem da gestão anterior. Questionada recentemente pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre o envolvimento no caso, Celina Leão foi categórica ao afirmar que ela e Ibaneis possuem "CPF diferente".

Mesmo assim, Ibaneis desejou "recuperação rápida" à antiga aliada. "Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios", escreveu. "Cuide-se. Brasília precisa de você."