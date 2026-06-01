SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradora da Brasilândia, na periferia norte de São Paulo, Karina Gama, 47, dona da produtora de "Dark Horse", costuma sair cedo de casa e enfrentar o trânsito até a rua Haddock Lobo, na região nobre dos Jardins, onde administra suas empresas.

Ela está na direção de ao menos seis empreendimentos, que não se restringem mais à esfera cultural nem à cidade onde vive. Neste ano, começou uma holding de instituições não-financeiras, a Gama Participações Ltda, em Aracaju (SE), e virou sócia da Upcon Serviços Especializados Ltda, voltada à construção de edifícios, com sede em Salvador (BA).

Sua ascensão profissional coincide com o momento em que conheceu o deputado federal Mario Frias (PL-SP). Os dois foram apresentados quando o ex-ator-global assumiu a secretaria de Cultura no governo Bolsonaro, em 2020, e se conectaram por afinidade ideológica, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

A amizade abriu as portas para que Karina ganhasse projetos do campo político conservador. A partir de 2020, suas empresas passaram a receber dinheiro para trabalhar em campanhas do PL, inclusive a de deputado federal de Mario Frias, e verbas de emendas, como mostrou a Folha de S.Paulo.

Um dos maiores contratos veio do chamamento público de R$ 108 milhões, da Prefeitura de São Paulo, para fornecer wi-fi a comunidades carentes. O acordo está sob investigação do Ministério Público e da Polícia Civil, que realizou operação em endereços ligados a Karina nesta segunda-feira (1º).

Nem Frias nem a empresária responderam à reportagem sobre a ascensão dos negócios de Karina desde que ela conheceu o parlamentar.

Apesar de administrar valores milionários, Karina não tem imóveis registrados em seu nome, segundo pesquisa em cartórios do estado de São Paulo. Ela requereu a concessão de uso da casa da família na Brasilândia, por meio de um programa para pessoas de baixa renda, mas o pedido foi indeferido por não preencher os requisitos previstos em lei.

Com Wemerson Marinho, de quem está se divorciando, firmou contrato em 2023 para comprar uma casa de mais de R$ 2 milhões em Santana de Parnaíba (SP), mas deixou de pagar as parcelas no ano passado. O caso está na Justiça.

Mãe de dois filhos, Karina é evangélica desde os 16 anos e frequentadora do Templo de Salomão na Igreja Universal. É descrita como de trato cordial, mas com "rolos nos negócios" que afastaram antigos parceiros.

Ela diz que o seu interesse por projetos sociais veio da religião, o que a levou a atuar, a partir de 2014, no Instituto Conhecer Brasil, do qual é presidente. O instituto é uma associação privada, sem fins lucrativos, que recebeu dinheiro de emendas de Frias para projetos envolvendo letramento digital e esportes, além do contrato com a prefeitura de São Paulo.

Karina tinha, antes de 2020, a K F da Gama Produções, empresa individual aberta em 2005, com capital de R$ 1 mil, voltada a atividades culturais e de marketing.

Formada em jornalismo pela Unip (Universidade Paulista), ela lista nas redes sociais sua experiência na presidência de associações privadas, atuação no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente na cidade de São Paulo e trabalhos como secretária-executiva. Segundo fontes, Karina vivia, até 2019, uma vida de assalariada cuja remuneração não ultrapassava R$ 25 mil.

A partir de 2020, já sob o governo Bolsonaro, ela mudou o tipo jurídico da K F da Gama Produções, que viraria a Conhecer Brasil Assessoria Produção e MKT Cultural, com indícios de aumento da capacidade econômica operacional da empresa.

No mesmo ano, fundou a Academia Nacional de Cultura, associação privada que também recebeu emendas de parlamentares bolsonaristas para uma série sobre heróis nacionais, valor ainda não pago em razão de pendências no projeto, segundo o governo do Estado de São Paulo.

Um ano depois, fundou a Go Up, produtora de "Dark Horse" que não tem filmes registrados na Ancine (Agência Nacional do Cinema). É sócia-administradora da empresa nos Estados Unidos, ao lado de Michael Brian Davis.

As quatro empresas e associações ?o ICB, a ANC, a Conhecer Brasil e a Go Up? têm na Receita Federal o endereço de um escritório virtual, na avenida Paulista, onde há serviço de recebimento de correspondência simples.

Já o endereço no qual Karina trabalha, na Haddock Lobo, tem placa do Instituto Conhecer Brasil no prédio e recebeu a visita, segundo fontes ouvidas pela reportagem, de Mario Frias e de Eduardo Bolsonaro. Frias, que fez a ponte entre Karina e a família Bolsonaro, incluindo o senador Flávio (PL-RJ), nega qualquer irregularidade com dinheiro público nas transações feitas para as empresas de Karina.

No ano passado, Karina deu um novo passo nos empreendimentos. Pela ANC (Academia Nacional de Cultura), lançou a Connect Faith, uma feira de fé e tecnologia adiada duas vezes antes de estrear com os corredores vazios, registrados em vídeos acessados pela reportagem.

Inicialmente programada para ocorrer em outubro de 2024, ela foi adiada para novembro e depois remarcada para junho do ano seguinte, sob justificativas de "acontecimentos ocasionados por força maior" e em "virtude da proximidade das eleições".

O evento aconteceu na Expo Center Norte, em São Paulo, e teve como apresentação principal show do cantor gospel estadunidense Kirk Franklin, com ingressos de R$ 300 a R$ 500.

A prefeitura de São Paulo cobriu R$ 3,5 milhões de despesas da feira, via Secretaria Municipal de Turismo. Os gastos envolvem itens e serviços como agentes de limpeza, bombeiro, água mineral, café, produtor executivo e recepcionista. À reportagem a pasta informou que o apoio foi destinado à infraestrutura do evento, que tinha público estimado em 60 mil pessoas.

Em fevereiro de 2026, a empresária expandiu o território de atuação e área de negócio, até então restrita à cultura, abrindo a Gama Participações Ltda, em Aracaju (SE), com atividades de holding de instituições não-financeiras, compra, venda e aluguel de imóveis próprios. O capital social é de R$ 100 mil, e Karina é a única sócia.

No mesmo mês, ela entrou como sócia da Upcon Serviços Especializados Ltda, quando Ademar de Sena Sampaio, naquele momento o único sócio, transferiu gratuitamente quase metade das cotas para Karina, e ela passou a exercer de maneira isolada a administração da sociedade, voltada à construção de edifícios. A empresa foi criada em 2016 e teve sede inicial em Brasília, mas agora está em Salvador (BA). A reportagem tentou falar com Sampaio, que não respondeu.

Karina Gama não respondeu os contatos da reportagem. Em entrevista anterior, por escrito, ela elogiou o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Segundo Karina, "Dark Horse" merece seis Oscars.

"Posso dizer que o Mario Frias é um homem da cultura e das artes cênicas, um gênio do audiovisual e que, efetivamente, trabalhou muito para o sucesso do nosso filme, que ficou magnífico, formidável mesmo. Quando ganharmos o Oscar, ele estará comigo em Hollywood levantando a estatueta de melhor filme", afirmou.

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Evolução das empresas e associações de Karina Gama

2005 - Abre a K F da Gama Produções, empreendimento na área de eventos com capital social de R$ 1 mil, em São Paulo

2014 - Entra no Instituto Conhecer Brasil, associação privada sem fins lucrativos da qual é presidente, em São Paulo

2020 - K F da Gama, que vira a Conhecer Brasil Assessoria Produção e MKT Cultural, muda tipo jurídico e apresenta indício de aumento da capacidade econômica operacional

2020 - Funda, em São Paulo, a ANC (Academia Nacional de Cultura), associação privada ligada a atividades culturais

2021 - Abre em São Paulo a Go Up, produtora do filme "Dark Horse", que também opera nos Estados Unidos

2026 - Abre a Gama Participações Ltda, com atividades de holding de instituições não-financeiras, compra, venda e aluguel de imóveis próprios e sede em Aracaju (SE)

2026 - Entra como sócia da Upcon Serviços Especializados Ltda, voltada à construção de edifício e com sede em Salvador (BA)

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Colaboraram Iran Alves e Evelyn Aires