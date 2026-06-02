WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um post ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) uma semana após o encontro com o senador na Casa Branca. "Foi muito legal ter o Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, um jovem esperto que ama seu país, o Brasil, muito".

Flávio esteve junto Trump na última terça-feira. Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que seu principal pedido junto ao presidente americano foi a designação das facções criminosas PCC e CV como terroristas. Na quinta-feira, dois dias depois do encontro, o governo americano fez o anúncio por meio do secretário do Estado, Marco Rubio, que afirmou que as organizações são as mais perigosas do país.

Nas imagens, Flávio aparece ao lado do empresário bolsonarista Paulo Figueiredo e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que acompanharam as agendas em Washington. Além de Trump, eles também estiveram com o secretário do Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente JD Vance.

O post de Trump acontece em um momento marcado por tensão entre Washington e Brasília. Além da designação de CV e PCC como facções terroristas, algo que o governo petista trabalhava para evitar, os EUA concluíram a investigação da seção 301 e sugeriram um novo tarifaço de 25% sob produtos brasileiros.

Durante encontro entre Lula e Trump, em Washington, no início de maio, foi proposto que, diante das divergências entre os dois países em decorrência das tarifas aplicadas, fosse organizado um grupo de trabalho para resolver o impasse comercial.

A expectativa é que esse grupo trabalhasse por 30 dias e apresentasse resultados em conjunto, porém a divulgação preliminar do resultado da seção 301 aconteceu uma semana antes do prazo. Agora, o escritório também prevê uma nova audiência para o Brasil no início de julho antes da decisão final.

Apesar da estimativa já divulgada pelo USTR, cabe ao presidente Trump decidir pelas novas sanções.