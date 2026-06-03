BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL) exibiu nesta quarta-feira (4) cartaz com a mensagem "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro!!!" um dia após o presidente Lula (PT) levantar outro que dizia "O Pix é do Brasil!".

O sistema de pagamento foi citado pelo governo dos Estados Unidos como uma das razões para a proposta de tarifa de 25% aplicada sobre as empresas brasileiras e virou motivo de disputa entre petistas e bolsonaristas.

O governo Trump argumenta que o Banco Central favorece o sistema brasileiro de pagamentos em detrimento de empresas americanas do setor financeiro. Os EUA chamam o Pix de "campeão nacional" de sistemas de pagamento, e afirmam que o "duplo papel" do BC como regulador e proprietário/operador do Pix cria um conflito de interesses.

A campanha de Lula pretende usar o Pix como bandeira eleitoral, estabelecendo um paralelo com a defesa das urnas eletrônicas no pleito de 2022.

O Pix começou a ser desenvolvido por equipe técnica do BC (Banco Central) durante o governo de Michel Temer (MDB), em 2018, quando o presidente da autoridade monetária era Ilan Goldfajn, e foi lançado em novembro de 2020, no período da gestão de Jair Bolsonaro (PL), quando Roberto Campos Neto estava à frente do BC.

O sistema entrou em plena operação em 16 de novembro de 2020, colocando o Brasil no rol de países com um sistema de pagamentos instantâneos em funcionamento.

Em 2016, Goldfajn sinalizou que a instituição se preparava para lançar uma ferramenta inspirada no Zelle, plataforma similar ao Pix que a fintech Early Warning Services havia anunciado pouco tempo antes nos Estados Unidos.

O balanço de 2016 da Agenda BC+, projeto que propõe novas ações para modernizar e dar mais eficiência ao sistema econômico, já previa "elaborar normas que aumentem a agilidade dos processos de autorização dos arranjos de pagamento".

Em maio de 2018, seis meses antes da eleição em que Bolsonaro foi eleito presidente, o BC instituiu o grupo de trabalho Pagamentos Instantâneos, com cinco subgrupos destinados a debater temas específicos como segurança e agilidade.