SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares publicou nas redes sociais na terça-feira (2) um vídeo em que o presidente Lula (PT) o reconhece em meio ao público durante evento em Catalão (GO) e caminha em sua direção para abraçá-lo.

Na legenda, Delúbio escreve que os dois se conhecem desde os anos 1970 e que nunca deixou de cumprir missões dadas pelo presidente e pelo partido. "Nos conhecemos nos anos 70, na luta, e somos amigos e companheiros desde então", escreveu ele, que disputará neste ano uma vaga em Goiás para a Câmara dos Deputados.

O ex-tesoureiro do PT usou o recurso "POV" -sigla em inglês para "ponto de vista"-com a frase: "Você está inaugurando uma obra e vê de longe um amigo de longa data".

Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão.

Professor de matemática e sindicalista, Delúbio foi um dos fundadores do PT e dirigente da CUT. Tornou-se figura central no escândalo do mensalão, o esquema de compra de apoio parlamentar no Congresso durante o primeiro mandato de Lula, em que atuou como tesoureiro do partido e foi apontado como operador do repasse de dinheiro a parlamentares aliados em troca de apoio ao governo.

Pelo crime de corrupção ativa, foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 6 anos e 8 meses de prisão. Chegou a ser expulso do PT em 2005, sendo reintegrado em 2011. Também se tornou alvo da Operação Lava Jato, que o condenou por lavagem de dinheiro em processo posteriormente anulado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) por incompetência do juízo do então juiz Sergio Moro.

Livre de ações penais desde 28 de março, quando foi absolvido da última acusação pendente, de lavagem de dinheiro na Justiça Federal, Delúbio lançou sua pré-candidatura a deputado federal por Goiás. Ele se soma a outros personagens do mensalão que pretendem chegar à Câmara em 2026, como o ex-ministro José Dirceu (PT).