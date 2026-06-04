SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) negou acordo para formar uma chapa com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) para disputar a Presidência da República.

A declaração foi feita em entrevista ao podcast IronTalks nesta quarta-feira (3). Ao ser questionado se pretendia ser vice de Zema ou tê-lo em sua chapa, Caiado disse que ambos devem seguir suas campanhas separadamente, evitando atritos que possam comprometer a direita nas eleições.

"Não, não. O Zema vai continuar com a campanha dele e eu vou continuar com a minha. A conversa minha com o Zema foi no sentido de não continuarmos com esses desentendimentos dentre nós candidatos e que a centro-direita não pode chegar fragmentada no segundo turno".

Na semana passada, os dois pré-candidatos haviam admitido a possibilidade de comporem juntos uma chapa para a eleição presidencial.

Na entrevista ao podcast, Caiado citou o diálogo com o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) nesta semana como exemplo da articulação para não prejudicar nomes da direita que estão na disputa pela Presidência.

"Ontem mesmo, nós tivemos o primeiro encontro lá em Belo Horizonte, onde estava lá o Flávio, o Zema e eu. Nós tivemos a oportunidade de conversar ali todos os três juntos com reforçando a tese da unidade de segundo turno", afirmou.

Indagado se conversou com Renan Santos (Missão) s obre a possibilidade para vice, Caiado brincou que pela "prevalência do ponto de vista da idade", Santos é quem teria que ligar para ele para falar a respeito do assunto ?o ex-governador tem 76 anos, e o pré-candidato do Missão, 42.

Durante o evento em Belo Horizonte, Caiado disse que está prevista uma reunião na próxima semana para discutir nomes para vice da chapa. Silvia Abravanel (PSD), uma das filhas de Silvio Santos, foi citada como um "nome forte" para o posto.

"Sem dúvidas é um nome forte, uma mulher que tem capacidade para falar para milhões de brasileiros, com um programa de televisão, e isso faz com que ela seja uma deputada federal [que será] eleita", disse a jornalistas na segunda-feira (1º).

Sobre a possibilidade do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, compor a vaga de vice, Caiado falou que o dirigente é a peça principal da sua pré-candidatura, mas que outros nomes são considerados e a decisão deve acontecer no próximo mês.