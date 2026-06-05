BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal pretende pedir aos Estados Unidos a quebra de sigilo do fundo que recebeu dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro sob a justificativa de financiar o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma das desconfianças na PF é de que esses recursos bancaram despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, onde ele vive desde fevereiro de 2025, e também o que se vê como tentativa de coação de autoridades brasileiras por meio da gestão Donald Trump.

Recursos da Entre Investimentos e Participações, empresa ligada ao dono do Banco Master, teriam sido direcionados a esse fundo no Texas para o alegado patrocínio.

O fundo Havengate Development Fund, que teria recebido parte dos R$ 61 milhões para financiamento da obra, é administrado por Paulo Calixto, advogado ligado a Eduardo.

Para que haja a quebra de sigilo, é necessária a cooperação das autoridades locais com a Polícia Federal e a autorização da Justiça dos Estados Unidos.

A PF também pretende usar a Difusão Prata da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) nessa e em outras investigações relacionadas ao Master. Diferente da Difusão Vermelha, que foca a localização de foragidos, ela tem como finalidade identificar, localizar e reter o patrimônio de pessoas investigadas.

O Brasil é um dos 53 países que já aderiram à iniciativa, de um total de 196 que compõem a Interpol.

Em entrevista à GloboNews na terça-feira (2), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse ver necessidade de instaurar um inquérito que apure o envio de recursos de Vorcaro aos EUA sob a justificativa de financiar 'Dark Horse'.

Ele afirmou, na entrevista, que nas últimas semanas a PF analisou representações encaminhadas ao órgão e, depois, enviou uma delas para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o conteúdo, o foro adequado e quem seria o relator do processo.

Questionado se esse seria um inquérito à parte das demais apurações que tratam do Master, ele respondeu: "No entendimento da nossa área técnica, sim".

Andrei disse que vê três caminhos para essas investigações: o primeiro é que elas sejam agregadas ao caso do Master, que estão sob a relatoria de André Mendonça, no STF.

Outro caminho é que elas fiquem sob a relatoria de Alexandre de Moraes, que conduz investigação sobre as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

No último dia 26, Moraes pediu que a PGR se manifeste sobre a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (ambos do PL) no inquérito que apura a atuação de Eduardo.

Uma terceira possibilidade, diz o diretor-geral, é que elas sejam distribuídas livremente, por sorteio, a outro integrante do Supremo.

O pedido de quebra de sigilo seria feito depois que a PF eventualmente obtivesse o aval do STF (Supremo Tribunal Federal) para a abertura de novo inquérito.

A PF pretende entender se os recursos ?que teriam sido enviados a pedido do dono do Master? foram, de fato, usados para financiar o filme ou se uma parte serviu para custear a vida de Eduardo no país, para onde ele se mudou alegando perseguição de Alexandre de Moraes.

O ex-parlamentar já se queixou de contas bancárias bloqueadas, inclusive de sua mulher.

Eduardo foi para os EUA no ano passado. Ele é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) em uma ação sob acusação do crime de coação, que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

O fundo americano foi criado em dezembro de 2020. No Instagram do escritório de advocacia, uma foto mostra Eduardo abraçado a Calixto em 2023, evidenciando a proximidade entre os dois.

Nas redes, Calixto se apresenta como especialista em imigração, com mais de 20 anos de experiência na área e passagens pelo serviço americano de cidadania e imigração e pelo Departamento de Estado.

Quando foi revelado, pelo site Intercept Brasil, o financiamento de "Dark Horse" com recursos de Vorcaro, Flávio Bolsonaro disse em nota que era "falsa a insinuação de que recursos tenham sido destinados a Eduardo Bolsonaro".

"Os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos." Calixto não tem se manifestado.