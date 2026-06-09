LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou nesta terça-feira (9) uma feira agropecuária no oeste da Bahia e fez críticas ao presidente Lula (PT), afirmando que o seu oponente persegue o agronegócio e trata produtores rurais como bandidos.

"Vocês carregam esse Brasil nas costas e não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos", disse o senador em discurso na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (a 960 km de Salvador).

O pré-candidato a presidente foi aplaudido e tietado por uma plateia formada majoritariamente por produtores rurais. O ato, contudo, foi marcado pela ausência do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que vai concorrer ao Governo da Bahia com o apoio do PL.

Em um discurso de pouco mais de seis minutos, Flávio Bolsonaro também não fez referências a ACM Neto e falou apenas genericamente em "libertar a Bahia do PT", ao lado do ex-ministro João Roma (PL), pré-candidato ao Senado na chapa da oposição.

ACM Neto tem sido pressionado por bolsonaristas a subir no palanque de Flávio, mas a avaliação de aliados é a de que esse movimento pode afastar eleitores lulistas insatisfeitos com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em 2022, Lula teve 72,1% dos votos na Bahia contra 27,9% de Jair Bolsonaro.

O ex-prefeito de Salvador sinalizou apoio a Ronaldo Caiado (PSD) na disputa presidencial, mas afirmou que em um eventual segundo turno estará "contra o PT".

Nesta terça-feira, ele participou de uma missa em Salvador. Na véspera, o avião que o levaria à cidade de Livramento de Nossa Senhora sofreu um problema técnico e teve que fazer um pouso emergencial. A ausência em Luís Eduardo Magalhães já era esperada antes do incidente.

Em discurso na feira agropecuária, Flávio exaltou a contribuição do agronegócio para a economia brasileira e agradeceu aos produtores rurais pelo que classificou como papel fundamental na produção de alimentos. O senador também atribuiu ao governo Bolsonaro avanços na regularização fundiária, citando a entrega de títulos de propriedade rural

Disse ainda que o governo Lula age com leniência com o crime organizado e defendeu medidas como a redução da maioridade penal e a castração química para estupradores: "Esses marginais têm até final do ano para meter o pé. Ou vão ser presos, ou neutralizados".

Por fim, o senador disse que pretende subir a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso em casa e inelegível.

A Bahia Farm Show é a principal feira agrícola do Nordeste e uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. É realizada anualmente em Luís Eduardo Magalhães, um dos principais polos de produção de soja, milho e algodão do oeste baiano.

Nesta segunda-feira (8), a abertura oficial teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que participou da abertura de feira representando o presidente Lula.

Luís Eduardo Magalhães foi um dos dois municípios da Bahia em que Bolsonaro teve mais votos que Lula. O histórico eleitoral reflete o perfil econômico da cidade, fortemente ligado ao agronegócio e à expansão da fronteira agrícola do Matopiba.

Lula participou da Bahia Farm Show em 2023, quando fez acenos ao agronegócio e defendeu uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores. Do lado de fora da feira, apoiadores de Bolsonaro se reuniram e fizeram coro de "ladrão", mas não cruzaram com o presidente.