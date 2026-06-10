SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clodoaldo Pelizzoni, secretário municipal de Planejamento e Eficiência de São Paulo, morreu na noite de ontem, aos 57 anos.

A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi dada nesta manhã em nota de pesar publicada pela Prefeitura de São Paulo.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentou o ocorrido. Ele classificou o secretário como "extremamente qualificado, dedicado e colega gentil com todos à sua volta". "Sua partida representa também uma grande perda para a administração pública", acrescentou, comentando sobre sua contribuição para o planejamento da cidade.

Pelizzoni trabalhou no governo estadual e municipal. Era graduado em Administração Pública pela FGV (Fundação Getulio Vargas), com especializações em gestão estratégica, administração pública, parcerias público-privadas e concessões.

Na esfera estadual, ocupou sete cargos. Foram eles: Diretor da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, diretor administrativo-financeiro da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, secretário de Logística e Transportes e secretário dos Transportes Metropolitanos.

Ele havia assumido a pasta municipal em 2025. "Entre suas contribuições mais recentes está a coordenação do orçamento climático da capital, referência nacional na incorporação de critérios ambientais ao planejamento público", comentou Nunes.