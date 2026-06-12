BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) instalou no Lago Sul, bairro com imóveis de alto padrão em Brasília, parte de seu comitê eleitoral e expandiu o tamanho da coordenação de sua pré-campanha à reeleição.

A estrutura da equipe do petista ficará dividida em dois endereços: parte trabalhará em um prédio vizinho à sede do PT, enquanto o núcleo de comunicação ocupará a casa no Lago Sul.

Com o avanço da pré-campanha, integrantes da coordenação que não moram em Brasília assumiram suas funções, permanecendo por mais tempo na cidade, desde a última segunda-feira (8).

Lula ampliou a coordenação, delegando novas tarefas e incluindo mais mulheres e jovens na equipe. O núcleo inicial era composto principalmente por aliados antigos, petistas da restrita confiança do presidente.

Além dos recém-escalados, o secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual do Planalto, Ricardo Stuckert, será incorporado ao time. Fotógrafo oficial da Presidência, ele integrará a equipe de comunicação.

Stuckert trabalhará ao lado do publicitário Raul Rabelo, provável marqueteiro da campanha, e do secretário de comunicação do PT, Eden Valadares.

Eden é do PT da Bahia, estado mais populoso que o partido governa. Deverá trabalhar em parceria com Rabelo e em sintonia com o ministro Sidônio Palmeira (Secom), que segue no governo, mas deve manter influência sobre a comunicação da campanha.

Responsável pela coordenação digital do PT, Nicole Briones também fará parte da equipe de comunicação da pré-campanha de Lula.

Sob o comando do presidente do PT, Edinho Silva, o núcleo da pré-campanha costuma ter reuniões às segundas no Palácio da Alvorada com Lula, ainda que os encontros não sejam realizados todas as semanas. Também há conversas sem o presidente por meio de videoconferência e presenciais.

Recentemente, o presidente da República incluiu novos integrantes em seu entorno. São eles:

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Camilo Santana - senador pelo PT do Ceará e ex-ministro da Educação;

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Claudinha Lima - secretária de Nucleação do PT;

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Eden Valadares - secretário de Comunicação do PT;

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Júlia Kopf - secretária de Juventude do PT;

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Laercio Ribeiro - secretário de Organização do PT

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Lucinha do MST - secretária de Movimentos Populares do PT;

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Luna Zarattini - vereadora do PT de São Paulo;

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Mazé Morais - petista ligada aos sindicatos de trabalhadores rurais.

Camilo Santana - senador pelo PT do Ceará e ex-ministro da Educação;

Claudinha Lima - secretária de Nucleação do PT;

Eden Valadares - secretário de Comunicação do PT;

Júlia Kopf - secretária de Juventude do PT;

Laercio Ribeiro - secretário de Organização do PT;

Lucinha do MST - secretária de Movimentos Populares do PT;

Luna Zarattini - vereadora do PT de São Paulo;

Mazé Morais - petista ligada aos sindicatos de trabalhadores rurais.

Ex-ministro da Educação, o senador Camilo Santana deverá ficar responsável por costuras políticas e ações de campanha envolvendo a região Nordeste, onde Lula costuma ter mais votos. Ele foi governador do Ceará. Ao longo do atual mandato, tornou-se um dos aliados nos quais Lula mais confia.

Secretária de Nucleação do PT, Claudinha Lima é do Pará, próxima do senador Beto Faro (PT-PA). Ela e Mazé Moraes atuarão junto a núcleo de base, para a organização regional da campanha e organização de oficinas para debate do programa de governo, por exemplo.

Entre as funções, Júlia Kopf e Luna Zarattini deverão liderar a interlocução de Lula com o eleitorado jovem, um dos principais desafios do presidente, especialmente nos grandes centros urbanos. As duas são de São Paulo.

Laercio Ribeiro, também de São Paulo, deverá ser um dos braços executivos do esforço de reeleição de Lula. Deverá trabalhar próximo ao ex-ministro Gilberto Carvalho, responsável pela agenda da candidatura.

Antes de incorporar os novos integrantes, Lula já tinha em volta de si uma equipe de aliados trabalhando na pré-campanha. A maioria deles tem relação de décadas com o presidente da República. Os nomes são:

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Edinho Silva ? presidente do PT e coordenador da campanha;

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Paulo Okamotto ? ex-presidente do Sebrae e responsável por organizar a campanha de Lula em comitês nas cidades e nas redes sociais;

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José de Filippi Jr. ? ex-prefeito de Diadema e tesoureiro da campanha;

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Gilberto Carvalho ? ex-ministro e responsável pela agenda da campanha;

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Mônica Valente ? responsável pela mobilização da campanha nos estados.

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José Sergio Gabrielli ? ex-presidente da Petrobras e coordenador do programa de governo;

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Guilherme Boulos ? ministro da Secretaria-Geral e uma das pontes da campanha com movimentos sociais;

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Raul Rabelo ? marqueteiro da campanha.

Edinho Silva ? presidente do PT e coordenador da campanha;

Paulo Okamotto ? ex-presidente do Sebrae e responsável por organizar a campanha de Lula em comitês nas cidades e nas redes sociais;

José de Filippi Jr. ? ex-prefeito de Diadema e tesoureiro da campanha;

Gilberto Carvalho ? ex-ministro e responsável pela agenda da campanha;

Mônica Valente ? responsável pela mobilização da campanha nos estados.

José Sergio Gabrielli ? ex-presidente da Petrobras e coordenador do programa de governo;

Guilherme Boulos ? ministro da Secretaria-Geral e uma das pontes da campanha com movimentos sociais;

Raul Rabelo ? marqueteiro da campanha.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também colabora com a pré-campanha petista. Ele foi o responsável pelo programa de governo apresentado por Lula na eleição de 2022.

Hoje na coordenação do plano de governo, Gabrielli coordenará 13 grupos temáticos para elaboração do programa. O documento deverá ser apresentado em julho.

O senador Flávio Bolsonaro e o PL ainda não definiram em que cidade será a sede da campanha, embora integrantes da equipe da pré-campanha defendam São Paulo.