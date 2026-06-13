RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Bolsonaro (PL) sugeriu que haja um rompimento "geral" com o partido Novo depois de Romeu Zema, ex-governador de Minas e pré-candidato à Presidência, ter voltado a criticar a relação entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Zema disse que "quem anda com bandido merece ser visto com cautela". A afirmação ocorreu em sabatina realizada pelo canal Brasil Paralelo no YouTube. "Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele", falou o ex-governador de Minas Gerais.

"Então, eu fiquei indignado e expressei a minha indignação. Não mudo em nada. Pra mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela. Então, me desgastei? Me desgastei. Mas eu tô dormindo [bem]...", afirmou o político mineiro.

No microblog X, Eduardo Bolsonaro rebateu as críticas de Zema. "E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro? E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição? Que postura vagabunda, critica Flavio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o partido Novo", escreveu.

Um mês atrás, quando conversas de Flávio e Vorcaro foram divulgadas, Zema já havia criticado o senador. Disse que era "imperdoável" o pedido de dinheiro para financiar o filme "Dark Horse", que narra, a partir do ponto de vista bolsonarista, a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Depois, Zema recuou e disse que a situação era "página virada".

Questionado sobre a doação de Vorcaro ao Novo, Zema disse que o banqueiro doou pouco. "Essa doação aconteceu lá em 2022, num momento em que não havia nenhuma suspeita. Pelo que eu tenho conhecimento, ele doou valores muito maiores para outros partidos. Até devido o partido Novo ser pequeno, ele acabou doando só R$ 1 milhão. Deveria ter doado mais, porque é o partido mais sério do Brasil, o que mais combate a corrupção", disse.

"Se ele doou, foi porque ele quis doar, porque ninguém do partido Novo nunca se comprometeu com nada por causa de doação. Agora, quanto que doou para o PL? Tenho certeza que deve ter sido muito mais. Não tenho ideia, mas deve ter sido", disse Zema.