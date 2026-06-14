SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado (13), presidenciáveis deixaram agendas de campanha de lado e apareceram nas redes sociais em postagens fazendo referências e comentários sobre a seleção brasileira.

Houve de apelo a mais empenho do time até a desagravo a Neymar, mesmo com o atleta ausente do jogo contra o Marrocos.

Em vídeo publicado nas redes sociais pela manhã, o presidente Lula (PT) pediu que o técnico Carlo Ancelotti aconselhasse os jogadores a demonstrar "garra e alma" e a serem objetivos. "O que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. [...] Então, sempre que puder, pelo amor de Deus, chute", disse.

Lula gravou vestindo a camisa da seleção e usando um adesivo com a frase "O Brasil é dos brasileiros", que faz referência à defesa da soberania do país frente ao tarifaço de Donald Trump, aliado da família Bolsonaro.

"Diga a eles: você que tem experiência, você que foi um grande jogador, sabe que o que vale é a garra e a harmonia do time", afirmou, dirigindo-se ao treinador.

Citou ainda que acompanha Copas desde os anos 1950 e pediu ainda que o grupo jogasse "pensando no povo brasileiro". Após o empate de 1 a 1, não comentou a partida nas redes.

Principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL) defendeu Neymar, ausente do jogo de estreia da seleção na Copa, em transmissão ao vivo nas redes pouco antes do jogo. O irmão Carlos Bolsonaro (PL) participou do vídeo. Flávio afirmou que "uma grande parte da mídia tem prazer de destruir os ídolos" do país e cobra dos atletas e de políticos "uma performance 100% sempre, humanamente impossível".

"Que ele retorne aos gramados muito em breve", afirmou.

Neymar declarou voto em Jair Bolsonaro na eleição de 2022.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) compartilhou vídeo assistindo à partida e afirmou em stories no Instagram que "vermelho é perigo", se referindo à cor da camisa da seleção marroquina, e que o número 13 "nunca fez bem ao Brasil" --fazendo alusão à data, dia 13, e ao PT, identificado pelo número na urna.

Também publicou um vídeo afirmando que negociações comerciais com outros países são como os jogos de futebol, e que devem enfrentadas de "cabeça erguida" e "sem aceitar ameaças, sem aceitar tarifaço".

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) apareceu em vídeo ao lado da companheira, Gracinha Caiado, antes do início do jogo da seleção. "Você sabe que quando Ronaldo entra em campo, decide o jogo, né? Vocês vão ver isso."

O também presidenciável Renan Santos, do Missão, compartilhou em rede social reportagem sobre os palpites feitos pelos presidenciáveis para a partida e escreveu: "A gente precisa ser sincero sobre os problemas brasileiros o tempo todo". Na lista, consta palpite de 1 a 1 atribuído a ele. Renan Santos havia sido o único a se manifestar após o resultado até a publicação deste texto.

Antes do jogo, o pré-candidato Augusto Cury (Avante) fez postagem criticando os sites de aposta esportiva. "Na Copa, o Brasil torce pelo mesmo time. Mas existe uma disputa acontecendo fora do campo..."