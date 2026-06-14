SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) sugeriu neste sábado (13) que sua legenda rompa todas as alianças que têm com o partido Novo após nova crítica feita pelo pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) sobre a relação entre Flávio Bolsonaro (PL) e Daniel Vorcaro, preso no escândalo do Banco Master.

PL e Novo são aliados em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás.

"Que postura vagabunda, critica Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o partido Novo", escreveu Eduardo no X (ex-Twitter), em resposta a um vídeo com fala de Zema.

Em entrevista ao site Brasil Paralelo publicada na sexta-feira (12), o ex-governador de Minas Gerais disse que não se arrepende das críticas que fez a Flávio à epoca em que foram reveladas conversas nas quais o pré-candidato do PL pede dinheiro ao banqueiro para financiar filme sobre o pai Jair Bolsonaro.

"Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido da história do Brasil? É difícil aplaudir quem esteve, quem conviveu com uma pessoa como ele. (...) Eu fiquei indignado, expressei minha indignação e não mudo em nada. Pra mim quem anda com bandido merece ser visto com cautela", disse Zema na entrevista.

Ao ser questionado sobre a doação de R$ 1 milhão da família Vorcaro ao Novo em Minas, Zema afirmou que o partido nunca se comprometeu com nenhuma contrapartida.

"Essa doação aconteceu em 2022, foi para o partido Novo, num momento em que não havia nenhuma suspeita. Pelo que eu tenho conhecimento, ele doou valores muito mais altos para outros partidos. Devido ao partido Novo ser pequeno, ele doou só [R$] 1 milhão. Deveria ter doado mais, já que é o partido mais sério do Brasil", disse.

Segundo dados da prestação de contas do Novo ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o pai do dono do Banco Master, Henrique Moura Vorcaro, doou R$ 1 milhão para o diretório estadual do partido em Minas Gerais nas eleições de 2022, quando Zema foi reeleito governador.

Antes do vazamento dos áudios no caso do filme "Dark Horse" em maio, Zema vinha sendo cogitado por aliados de Flávio Bolsonaro para uma possível posição de vice na campanha.

No dia 2 de junho, os presidenciáveis Flávio, Zema e Ronaldo Caiado (PSD) se encontraram em uma feira de agronegócios e pactuaram uma parceria da direita contra a tentativa de reeleição do presidente Lula (PT).

O rompimento com o partido de Zema já havia sido sugerido no final de maio pelo pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL), também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse! Tentamos e na primeira oportunidade vem mais uma facada! E não me venham falar que isto é pontual, pois não é. (...) Analisem e tirem vocês suas conclusões! Tudo tem muita permissão e casca de palmeira! Este sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal", escreveu Carlos no X.