SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (15) mostra o presidente Lula (PT) com 49% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vantagem do petista, que agora é de 6 pontos percentuais, em maio era de 4 pontos. O petista aparecia na ocasião com 47%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcava os mesmos 43%. No mês anterior, em abril, eles estavam tecnicamente empatados: Lula com 46% e Flávio com 45%.

O atual presidente também lidera nos cenários de primeiro turno, seguido do congressista.

A pesquisa ouviu 2.017 entrevistados com 16 anos ou mais por telefone dos dias 12 a 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-06645/2026.

No primeiro cenário de primeiro turno, Lula tem 42%, e Flávio, 33%. Na sequência vem um bloco formado por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 4%, Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), os três com 2%, e Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza), cada um com 1%.

Em uma configuração alternativa, com menos nomes, Lula tem 43%; Flávio, 34%; Renan, 5%; Caiado, 4%; Zema, 3%; e Joaquim Barbosa, também 3%.

Lula também está na dianteira nos demais cenários de segundo turno testados pela Nexus. Em um eventual embate direto com Zema, o petista registra 49% das intenções, contra 39% do mineiro. Se o adversário fosse Caiado, o atual presidente teria 48%, ante 39% do goiano. Já contra Renan, anotaria 49%, e o líder do MBL, 36%.