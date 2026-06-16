BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma arma que pertenceria ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida nesta segunda-feira (15), em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal.

Ela estava com um militar que se apresentou Eustácio Leite da Silva Filho, integrante do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópoles e confirmada pela reportagem. Procurada, a defesa de Bolsonaro não se manifestou. A reportagem não localizou Estácio.

O militar foi encaminhado a uma delegacia e relatou que ele levava a arma para reparos, devido a uma pane, e que pretendia devolvê-la nesta terça-feira (16).

Em nota, a PM-DF disse que, em uma abordagem feita em Taguatinga (região administrativa do DF), "um militar do Exército Brasileiro que conduzia veículo oficial foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia após ser encontrada, além da arma institucional regularmente portada, uma segunda arma de fogo no interior do veículo".

"Durante a ocorrência, o abordado informou não possuir a documentação da segunda arma e declarou que o armamento pertenceria a terceiro. Diante dos fatos, a arma e o condutor foram conduzidos à 21ª DP."

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 27 de março, após ficar internado por duas semanas em um hospital de Brasília, com broncopneumonia bacteriana em ambos os pulmões.