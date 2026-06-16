SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (16) mostra o presidente Lula (PT) à frente na corrida eleitoral, com 49,3% das intenções de voto no segundo turno, contra 36,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ?uma vantagem de 12,5 pontos.

No levantamento anterior, do mês de abril, a diferença era de 4,7 pontos. O petista marcava 44,9% na simulação de confronto direto, ante 40,2% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato do PT também lidera no primeiro turno. Lula tem 41,8% (em abril eram 39,2%), e Flávio, 28,2% (antes eram 30,2%).

A pesquisa da MDA adotou uma metodologia mista, com realização de entrevistas presenciais domiciliares e em pontos de fluxo. Foram ouvidos, de 10 a 14 de junho, ao todo 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, universo que corresponde a uma margem de erro estimada de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-04256/2026.

O instituto também testou os nomes de Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC), Michel Temer (MDB), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) como alternativas na primeira etapa de votação. Caiado tem 4% das intenções de voto; Zema, 2,8%; Barbosa, 2,3%; Renan, 2,0%; Temer, 1,9%; e Cury, 1,8%.

Lula bateria qualquer um destes no segundo turno. Superaria por 48,4% a 32,2% o ex-governador de Goiás, por 48,8% a 31,6% o ex-governador de Minas Gerais e por 49,3% a 28,0% o líder do MBL.

Contra Barbosa, Cury e Temer, o petista tem desde 47,5% até 49,5%, enquanto aqueles aparecem com percentuais de 24,9% a 28,9%.

REJEIÇÃO

Temer, Flávio e Lula são os que acumulam as maiores rejeições. Se o ex-presidente fosse candidato, 64,2% dos entrevistados responderam que não votariam nele. Já 56,5% dizem que não votariam no pré-candidato do PL, enquanto 45,7% afirmaram o mesmo em relação ao petista.

Caiado tem rejeição de 33,5% dos entrevistados, número próximo do de Zema, 35,8%. Renan registra 31,0%; Cury, 27,5%; e Barbosa, 30,5%.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

Na avaliação de 35,3%, o governo do presidente Lula é bom ou ótimo, ao passo que 34,3% considera a gestão do petista ruim ou péssima. Outros 29,2% a classificam como regular. Não responderam 1,1%.

Em abril, a avaliação positiva era de 32,1%, e a negativa, de 37,2%. O índice de regular chegava a 29,4%. Não respondentes somavam 1,2%.