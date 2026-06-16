BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) demonstrou descontentamento nos bastidores após o presidente Lula (PT), declarar apoio ao senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Veneziano tentará reeleição e concorrerá contra Nabor Wanderley (Republicanos), pai de Motta.

Motta e Lula se aproximaram no fim do ano passado, entre outros motivos, pelo interesse do presidente da Câmara em eleger o pai para uma vaga no Senado. Lula é popular na Paraíba, e seu apoio é importante para candidatos a cargos de eleição majoritária, como senador.

"Poucas vezes na vida eu, como presidente da República, tive com um senador uma relação honesta e comprometida de ajudar o governo como eu tenho com o Veneziano. Ele não faltou uma, uma, ajuda que o governo precisou", disse Lula no vídeo de apoio.

"É preciso que a gente reconduza o Veneziano para o Senado porque é uma garantia de que eu, ganhando as eleições, vou ter mais tranquilidade para governar esse país. Um beijo no coração e Veneziano no dia da eleição", declarou o petista.

O MDB foi um dos principais pontos de apoio do atual mandato de Lula no Senado. Integrantes da sigla ouvidos pela reportagem nos últimos meses avaliam que a bancada poderá perder senadores na eleição deste ano e que Veneziano é um dos que terá uma disputa difícil e com chances de derrota. Por isso havia expectativa quanto a um movimento de Lula que o ajudasse.

Petistas avaliam que o chefe do governo tentará se equilibrar entre Veneziano e Nabor na eleição, como uma forma de preservar a aliança tanto com Motta quanto com a bancada emedebista.

Apesar de o movimento de Lula ter causado descontentamento em Motta, o episódio não deve motivar uma crise na relação entre os dois presidentes de poder, na avaliação de aliados ouvidos pela reportagem.

No grupo político de Hugo Motta, a percepção é de que o vídeo deverá ter pouco efeito sobre a campanha de Nabor. Por esse raciocínio, o principal problema do pré-candidato é ser pouco conhecido no estado -o que também dá maior margem para crescer até a eleição. Ele faz movimentos para se tornar uma figura mais familiar ao eleitorado paraibano.

Nabor Wanderley foi eleito prefeito de Patos (PB) em 2020, e conseguiu a reeleição em 2024. A cidade fica a cerca de 300 km de João Pessoa, capital do estado, e tem por volta de 108 mil habitantes, de acordo com o IBGE.

O presidente da República está na fase final da negociação de suas alianças locais. Ele tem sido pressionado por aliados a gravar vídeos de apoio, mas até o momento produziu poucos materiais como esse em que promove Veneziano.

Pessoas próximas a Lula avaliam as declarações públicas nesse momento devem ser pontuais, e ganhar volume mais perto do início da campanha -o período começa oficialmente em 16 de agosto.

Uma das prioridades do petista, além da própria reeleição, é eleger uma bancada forte de senadores. O bolsonarismo, principal força adversária de Lula, também quer aumentar seu grupo de senadores, o que poderá dificultar um eventual novo governo do hoje presidente da República.