BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Romário (PL-RJ) participou da sessão do Senado, nesta terça-feira (16), de forma remota, enquanto está nos Estados Unidos atuando como comentarista da Copa do Mundo na CazéTV. A sessão é semipresencial e o plenário estava vazio, apesar de 60 senadores terem registrado presença.

Como mostrou a Folha, Romário vai manter a titularidade do mandato durante a Copa na expectativa de a Casa funcionar em regime semipresencial nesse período.

Por vídeo, Romário discursou a respeito da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, que será realizada no Brasil. Na semana passada, o Senado aprovou um projeto, relatado por Romário, para conceder isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) a empresas envolvidas na organização do torneio.

Em maio, o plenário já havia aprovado um projeto do Poder Executivo que estabelece regras para a Copa feminina, como funcionamento do comércio, propaganda de bebidas alcoólicas, possibilidade de decreto de feriado ou ponto facultativo, entre outros.

"O Brasil está respirando futebol. Estou acompanhando de perto aqui a nossa seleção, mas eu quero falar sobre o nosso futebol feminino", disse Romário.

Em seguida, ele criticou escândalos da Copa de 2014 no Brasil, como estádios superfaturados e desvios de recursos, e afirmou que na Copa feminina será diferente.

"Espero sinceramente que tenhamos aprendido a lição. [...] Sem qualquer impacto orçamentário, os estádios serão os mesmos usados na Copa 2014, em oito sedes, assim como na Copa atual. Apenas ajustes e adaptações serão feitos, e não há previsão de nenhuma obra faraônica", completou.

Ao manter o mandato, Romário continuará recebendo seu salário de mais de R$ 46 mil mesmo estando fora do Brasil. Na avaliação de Romário, será possível conciliar o trabalho de comentarista futebolístico com o mandato de Senador nesse período. Sua equipe afirmou que os gabinetes em Brasília e no Rio de Janeiro permanecerão abertos para atendimento.

"Nas sessões semipresenciais, o senador registrará presença e participará remotamente das votações, conforme previsto no Regimento do Senado Federal. Caso sejam convocadas sessões presenciais, aplicam-se a ele exatamente as mesmas regras válidas para qualquer parlamentar", afirmou a equipe do senador.

O parlamentar afirmou que se trata "de atividade privada que é perfeitamente compatível com as atividades parlamentares". "Basta ver o número de senadores e deputados que exercem outras funções em paralelo ao mandato."

Além de comentar os jogos do Brasil na CazéTV, Romário também estreou uma coluna no jornal O Globo. O campeão da Copa do Mundo de 1994 vai publicar análises após os jogos da seleção brasileira. A primeira foi publicada no sábado (13), após o empate contra o Marrocos.

Além de ter que participar remotamente das sessões do plenário do Senado, Romário ainda precisará acompanhar as discussões das comissões do Esporte e de Assuntos Sociais.

Na última quarta-feira (10), Romário marcou presença no plenário do Senado, mas já não votou a indicação do STJ (ministro do Superior Tribunal de Justiça) Benedito Gonçalves para o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Procurado, o Senado informou que "não há impedimento legal" para que um senador em exercício "exerça atividade remunerada adicional, desde que haja compatibilidade de horários com as atividades do Senado e observadas as restrições" previstas na Constituição Federal.

"O senador Romário comunicou oficialmente a sua saída do país à Mesa Diretora", informou a assessoria de imprensa do Senado.