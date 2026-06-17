SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), chamou de injusta a condenação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo crime de coação no curso do processo.

A decisão foi tomada nesta terça-feira (16) pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou ao ex-deputado pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto.

Ele foi acusado de articular junto a autoridades e aliados do governo dos Estados Unidos a adoção de sanções contra ministros do Supremo e medidas econômicas contra o Brasil como forma de pressionar a corte no caso da trama golpista.

Com a condenação, o ex-parlamentar se torna "ficha suja" e ficará impedido de disputar as eleições por até oito anos. Ele também deverá pagar multa equivalente a cerca de R$ 150 mil e perderá o cargo de escrivão da Polícia Federal, do qual está afastado.

"Eu faço meus os argumentos que a defesa apresentou, então acho que a condenação foi injusta e não prejudica em nada o transcurso da eleição do nosso grupo, a eleição do Flávio [Bolsonaro], a eleição dos nossos senadores aqui", declarou Tarcísio após evento em que anunciou investimentos na área de segurança pública.

Em nota divulgada nesta terça, Eduardo, que mora nos EUA desde fevereiro de 2025, criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes, e disse que não foi respeitado o devido processo legal. Ele afirmou que deveria ter sido notificado por carta rogatória, mesmo argumento usado pela DPU (Defensoria Pública da União) para tentar a anulação do caso.