SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (17) nunca ter sido esquerdista, em um áudio vazado em evento do G7, grupo dos sete países com as maiores economias mundiais.

O político conversava com a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, e com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre política em outros países do mundo, como os Estados Unidos, quando afirmou que "o mundo não é de esquerda".

A conversa foi capturada em uma gravação da agência de notícias Associated Press.

Lula afirmou também que "o mundo é do caminho do meio. Essa é a verdade". Interpelado pela chefe do FMI de que a expectativa é que o mandato dele, em 2003, fosse esquerdista, o petista negou.

"Nunca fui esquerdista", afirmou Lula, que completou a conversa falando sobre a sua trajetória como um dirigente sindical e dizendo que chegou a ser chamado de "anticomunista" nos anos 1980, depois de recusar uma viagem à União Soviética.

"Eu era um dirigente sindical com uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano. Tinha uma relação boa com a UGT da Espanha", afirmou Lula.

No G7, as principais potências mundiais se reúnem para discutir questões prementes no cenário global. O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O presidente Lula participa do G7 como convidado. Ele aproveitou o evento para criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e falar sobre inteligência artificial, proteção de menores na internet e regulação das redes sociais, além de outros tópicos.