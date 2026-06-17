Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro argumentou que não se pode, a pretexto de fortalecer o Banco Central, criar uma série de distorções na contabilidade da autoridade monetária do Brasil, assim como no processo de auditoria do BC.

É preciso fortalecer, sim, a instituição do Banco Central, assim como outras agências, sem que a gente tenha uma espécie de novo Poder da República, que pode mandar projeto de lei, que não se submete à auditoria da Controladoria-Geral da União [CGU], disse o ministro ao responder a perguntas de parlamentares.

A PEC 65 de 2023, que será votada no plenário do Senado, estabelece autonomia administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial ao BC com ausência de vinculação a Ministério ou a qualquer órgão ou sistema da Administração Pública e de tutela ou subordinação hierárquica.



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As mudanças previstas no texto preocupam Durigan. Até, inclusive, para a proteção do Banco Central, que acho que tem que estar bastante dentro das regras do jogo, completou.

